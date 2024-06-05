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Бизнес в сфере креативных индустрий в Самарской области сможет получить грантовую поддержку

5 июня 2024 11:19
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Бизнес в сфере креативных индустрий в Самарской области сможет получить грантовую поддержку

На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла проектная сессия, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. Событие состоялось при участии областного минэкономразвития. Участники обсудили меры господдержки, которые актуальны для представителей креативных индустрий. В первую очередь, речь шла о безвозмездных финансовых инструментах.

В 2024 году минэкономразвития Самарской области впервые проведет конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Конкурс пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

«Сегодня сфера креативных индустрий - это развивающийся рынок с огромным потенциалом. Бизнес здесь строится на таланте и творческих идеях, и такие проекты вносят заметный вклад в туристическую привлекательность территорий, делают жизнь людей ярче и интереснее, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы активно работаем с креативным сектором, проводим образовательные курсы и тематические мероприятия, объединяющие представителей творческих проектов на одной площадке. В этом году впервые проведем конкурс грантов, чтобы самые перспективные проекты получили средства на развитие».

В ходе встречи участники совместно определили критерии отбора победителей, качественные результаты проекта, а также цели, на которые можно направить средства гранта. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это позволит сделать процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.

«Мы пригласили представителей креативного бизнеса, чтобы рассказать о задачах внедрения нового инструмента поддержки и совместно обсудить направления расходов, цели и задачи, которые предприниматели хотят решить с помощью грантовых средств. Такая совместная работа поможет нам при подготовке нормативно-правового акта, а значит, будет способствовать качественному развитию поддержанных проектов», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова

Старт приема заявок на участие в конкурсе запланирован на июль текущего года. Подавать заявки смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям.  https://mybiz63.ru/posts/news/razbiraemsia-kakie-vidy-deiatelnosti-otnosiatsia.

Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

«Для бизнеса сегодня есть два наиболее актуальных вопроса: кадры и доступное финансирование. Я приняла участие в проектной сессии, чтобы узнать подробности о возможностях и условиях участия в конкурсе грантов, - отметила основатель бренда одежды, предприниматель Алла Селицкая. - Финансовая поддержка важна и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто уверенно стоит на ногах. В моем случае актуален вопрос масштабирования».

«В этом году мы получили льготный микрозаем в Гарантийном фонде и запустили новое направление работы - производство ювелирных станков. Поэтому меры господдержки - это отличный ресурс, которым должны пользоваться активные предприниматели, продвигающие Самару и родной регион», - подчеркнула сооснователь ювелирного бренда «Бунтарка» Ирина Шарова.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

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