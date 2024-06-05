Бизнес в сфере креативных индустрий в Самарской области сможет получить грантовую поддержку

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На площадке регионального центра «Мой бизнес» прошла проектная сессия, посвященная грантовой поддержке предпринимателей креативного сектора. Событие состоялось при участии областного минэкономразвития. Участники обсудили меры господдержки, которые актуальны для представителей креативных индустрий. В первую очередь, речь шла о безвозмездных финансовых инструментах.

В 2024 году минэкономразвития Самарской области впервые проведет конкурс грантов для предпринимателей в сфере креативных индустрий. До 500 тысяч рублей получат победители конкурса на развитие своих проектов. Конкурс пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина.

«Сегодня сфера креативных индустрий - это развивающийся рынок с огромным потенциалом. Бизнес здесь строится на таланте и творческих идеях, и такие проекты вносят заметный вклад в туристическую привлекательность территорий, делают жизнь людей ярче и интереснее, - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы активно работаем с креативным сектором, проводим образовательные курсы и тематические мероприятия, объединяющие представителей творческих проектов на одной площадке. В этом году впервые проведем конкурс грантов, чтобы самые перспективные проекты получили средства на развитие».

В ходе встречи участники совместно определили критерии отбора победителей, качественные результаты проекта, а также цели, на которые можно направить средства гранта. Представители креативного сообщества предложили много конструктивных идей, которые будут учтены при доработке документа. Это позволит сделать процедуру конкурсного отбора максимально понятной и прозрачной.

«Мы пригласили представителей креативного бизнеса, чтобы рассказать о задачах внедрения нового инструмента поддержки и совместно обсудить направления расходов, цели и задачи, которые предприниматели хотят решить с помощью грантовых средств. Такая совместная работа поможет нам при подготовке нормативно-правового акта, а значит, будет способствовать качественному развитию поддержанных проектов», - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Старт приема заявок на участие в конкурсе запланирован на июль текущего года. Подавать заявки смогут предприниматели, вид деятельности которых официально отнесен к креативным индустриям. https://mybiz63.ru/posts/news/razbiraemsia-kakie-vidy-deiatelnosti-otnosiatsia .

Это, например, предприятия в сфере моды, архитектуры и урбанистики, изобразительных и визуальных искусств, музыки и саунд-дизайна, кино и анимационной продукции, рекламы и коммуникаций и др.

«Для бизнеса сегодня есть два наиболее актуальных вопроса: кадры и доступное финансирование. Я приняла участие в проектной сессии, чтобы узнать подробности о возможностях и условиях участия в конкурсе грантов, - отметила основатель бренда одежды, предприниматель Алла Селицкая. - Финансовая поддержка важна и для начинающих предпринимателей, и для тех, кто уверенно стоит на ногах. В моем случае актуален вопрос масштабирования».

«В этом году мы получили льготный микрозаем в Гарантийном фонде и запустили новое направление работы - производство ювелирных станков. Поэтому меры господдержки - это отличный ресурс, которым должны пользоваться активные предприниматели, продвигающие Самару и родной регион», - подчеркнула сооснователь ювелирного бренда «Бунтарка» Ирина Шарова.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.