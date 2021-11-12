На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей

12 ноября 2021 16:25
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Введены в эксплуатацию автоматические стрелочные переводы трамвайных путей на перекрестке.

В целях повышения безопасности дорожного движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей. Здесь обновили 150 метров рельсов как на прямых участках, так и на поворотных. Также привели в порядок шпалы. Выполнено благоустройство трамвайного межпутья.

Кроме того, чтобы транспортная развязка соответствовала современным нормам и требованиям, в рамках ремонтных работ старые стрелочные переводы были заменены на новые, с автоматическим переключением. Прежде всего, водителям обеспечено удобство поворотных маневров с линии, проходящей по улице Ново-Садовой: при движении от Барбошиной поляны стрелка автоматически переключается для «левого поворота», а при движении в направлении «из города» – для «правого поворота». Помимо этого, «автомат» работает в прямом и обратном направлениях движения трамваев по улице Ново-Садовой.

Водителям трамваев не приходится выходить из кабины и вручную переводить стрелки.

В работе автоматической конструкции задействованы установленные над трамвайной линией мониторы: по 2 устройства – в каждую сторону.

Специалисты транспортной отрасли уверены, что и пассажиры по достоинству оценят новшество на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной.

Автоматические стрелки – это и самое нужное, и самое дорогое с точки зрения материальных затрат из всего объема мероприятий по обустройству поворотов трамвайной линии.

Автоматические стрелки в Самаре начали внедрять в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В 2018 и 2019 годах оборудование было установлено на трамвайном кольце возле стадиона «Самара Арена» и на перекрестке Московского шоссе с улицей Ташкентской. Это, в свою очередь, позволило запустить новые трамвайные маршруты, чтобы связать Безымянку, площадь им. Кирова и 15-й микрорайон со стадионом.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: БДД Самара

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