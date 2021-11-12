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В целях повышения безопасности дорожного движения на пересечении улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной выполнен капитальный ремонт трамвайных путей. Здесь обновили 150 метров рельсов как на прямых участках, так и на поворотных. Также привели в порядок шпалы. Выполнено благоустройство трамвайного межпутья.

Кроме того, чтобы транспортная развязка соответствовала современным нормам и требованиям, в рамках ремонтных работ старые стрелочные переводы были заменены на новые, с автоматическим переключением. Прежде всего, водителям обеспечено удобство поворотных маневров с линии, проходящей по улице Ново-Садовой: при движении от Барбошиной поляны стрелка автоматически переключается для «левого поворота», а при движении в направлении «из города» – для «правого поворота». Помимо этого, «автомат» работает в прямом и обратном направлениях движения трамваев по улице Ново-Садовой.

Водителям трамваев не приходится выходить из кабины и вручную переводить стрелки.

В работе автоматической конструкции задействованы установленные над трамвайной линией мониторы: по 2 устройства – в каждую сторону.

Специалисты транспортной отрасли уверены, что и пассажиры по достоинству оценят новшество на перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной.

Автоматические стрелки – это и самое нужное, и самое дорогое с точки зрения материальных затрат из всего объема мероприятий по обустройству поворотов трамвайной линии.

Автоматические стрелки в Самаре начали внедрять в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. В 2018 и 2019 годах оборудование было установлено на трамвайном кольце возле стадиона «Самара Арена» и на перекрестке Московского шоссе с улицей Ташкентской. Это, в свою очередь, позволило запустить новые трамвайные маршруты, чтобы связать Безымянку, площадь им. Кирова и 15-й микрорайон со стадионом.

Фото: администрация Самары