В Самаре начал работать амбулаторный центр компьютерной томографии

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В Самаре на базе поликлинического отделения городской больницы №6 начал работать амбулаторный КТ-центр. Обследования пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее проводят на новом компьютерном томографе. КТ-Центр помогает снизить нагрузку со стационаров и поликлиник.

Повышение доступности и качества медицинской помощи – часть стратегии лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Всего в этом году в больницы и поликлиники региона поступило более 9500 единиц медоборудования, в том числе 5 аппаратов КТ.

«Новый современный компьютерный томограф позволяет быстро и качественно оказать диагностическую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - пояснил главный врач Самарской городской больницы №6 Расим Шамсудинов. – Модель КТ рассчитана на широкий спектр клинических задач: от рутинной рентгенодиагностики до исследования сложных травм и КТ-ангиографии, позволяя получать изображения с высоким разрешением при низких дозах облучения. Уже проведено более тысячи амбулаторных исследований, из них компьютерную томографию прошли 530 пациентов. Работа КТ-центра облегчает работу стационаров, поликлиник, повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для населения».

Высокое качество исследований при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявить заболевание на раннем этапе, вовремя назначить лечение и избежать тяжелых случаев, снизить нагрузку на стационары и поликлиники.

В центре обследуют пациентов, с подозрением на заболевания органов дыхания, а также пациентов, проходящих лечение на дому. Их доставляют мобильные бригады поликлиники. Также там проводят КТ-диагностику пациентам, поступающим по скорой медицинской помощи.

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«Помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центре проводятся дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, - рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Соколова. – После результатов дообследования врач-терапевт принимает решение о дальнейшем лечении. При необходимости пациент госпитализируется в стационар. При принятии решения об амбулаторном лечении выдаём лекарства, полученные в рамках федеральной и областной программ, необходимые для лечения», передает пресс-служба облправительства.