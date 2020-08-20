Впервые за 37 лет в Самарской области возобновилась работа санавиации

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До настоящего момента функции санавиации выполняли 19 реанимобилей, которые находятся в парке СОКБ. Вывести качество оказания медицинской помощи на новый уровень позволил национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным.Губернатор лично оценил возможности вертолета, который уже начал осуществлять доставку пациентов из отдаленных районов в областную больницу.«Это дополнительное оснащение наших возможностей, в том числе реанимационных, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – На протяжении десятилетий понятие «санавиация» в Самарской области было условным. Мы называли это санавиацией, а реально это был наземный транспорт. И вот теперь она будет настоящей. Вертолет укрепит нашу мощь по защите здоровья людей. И мы сможем оказывать помощь в самых сложных, горячих ситуациях, в труднодоступных местах, в местах ДТП».Как рассказал Дмитрию Азарову заведующий отделением экстренной и планово-консультативной помощи СОКБ Раймонд Чернуха, только в этом году бригады совершили 1160 выездов в отдаленные районы. Сотни тяжелых больных были эвакуированы в сосудистые центры, травматологию, ожоговые, хирургические отделения и детские больницы.По словам Раймонда Чернухи, самая большая нагрузка при оказании этого вида помощи ложится на реаниматологов СОКБ, однако в постоянной готовности находятся восемь бригад, в составе которых 24 врача различных специальностей: хирурги, в том числе сердечно-сосудистые и детские, неонатологи и другие. Предусмотрено привлечение узких специалистов – неврологов, урологов, нефрологов, инфекционистов.Зачастую ключевую роль в деле спасения жизни и здоровья играет скорость. Поэтому поступление на службу вертолета – долгожданное событие для медиков. Санитарный вертолет Ми-8 обеспечен всем необходимым для поддержания функций организма до поступления в клинику и оказания экстренной помощи: в нем установлен аппарат ИВЛ экспертного класса, многофункциональный монитор, дефибриллятор.«Главное преимущество вертолета – оперативность», – подчеркнул министр здравоохранения региона Армен Бенян. При крейсерской скорости в 220-230 км/ч «винтокрылая реанимация» в кратчайшие сроки может долететь до самой удаленной точки губернии и приземлиться на необорудованной площадке, например, в поле. При полных баках модернизированный под задачи санавиации Ми-8 способен преодолеть 1200 км и может доставить тяжелобольного даже в Москву.Стоит отметить, что медики, которые будут летать на Ми-8, прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего, врачей обучали технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.Первый в новейшей истории самарской санавиации вылет вертолет совершил в Сызрань. Ми-8 позволил врачам уложиться в тот самый «золотой час», который важен для спасения здоровья пациента.«У нас был пациент с двусторонней пневмонией и сопутствующими заболеваниями, – рассказал Раймонд Чернуха. – Сейчас он находится под наблюдением высококлассных специалистов. В среднем эвакуация из Сызрани занимает около шести часов, а мы доставили пациента за полтора».«Мы 200 км до Сызрани преодолели за 30 минут, – поделилась фельдшер бригады Людмилы Радченко. – Время очень важно, оно работает на пациента, на нас. И я рада, что вопрос с возрождением санавиации решен».Развитие системы оказания медицинской помощи, повышение доступности и качества медицинских услуг – одна из важнейших задач «Стратегии лидерства» Самарской области. Напомним, этот ключевой для развития региона документ был разработан на основе предложений жителей региона и утвержден Губернатором Дмитрием Азаровым.Мощный импульс этой работе придал национальный проект «Здравоохранение». По инициативе Президента России Владимира Путина на модернизацию отрасли выделяются колоссальные средства. В регионе активно идет строительство и реконструкция больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, закупка современного оборудования для медучреждений. Кроме того, за последние 3 года на 90% удалось обновить парк автомобилей скорой помощи, почти на 100% – парк реанимобилей, передает пресс-служба облправительства.