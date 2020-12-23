В Самарской области прививки от новой коронавирусной инфекции начали делать воспитателям детских садов 

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В Самарской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции вслед за медиками, учителями и соцработниками начали проходить воспитатели детских садов, которые также находятся в группе риска. Всего в регионе от COVID-19 уже привили более 3000 человек. Вакцинация, в том числе проходит в Самарской городской клинической поликлинике №15 Промышленного района.

На прошлой неделе в регион поступила дополнительная партия вакцины в 1100 доз. В ближайшее время ожидается очередная поставка.

Как пояснила заместитель главного врача поликлиники № 15 по медицинской части Марина Макарова, вакцинация – дело добровольное.

«Все, кто приходит на вакцинацию, обязательно проходят плановый осмотр доктора, заполняют документацию и после идут на прививку, - рассказала Марина Сергеевна. – После этого все 30 минут отдыхают под наблюдением наших медицинских работников. Сегодня вакцинацию прошли более 50 сотрудников учебных учреждений Промышленного района».

Каждому, кто сделал прививку, вручили лист рекомендаций с указанием даты, времени и места, куда необходимо прийти на ревакцинацию. Повторное введение вакцины Спутник V необходимо сделать через три недели.

«После прививки от коронавируса ощущения такие же, как от обычной прививки от гриппа, - поделился своими впечатлениями учитель физкультуры школы №102 Промышленного района Дмитрий Арнаутов. – Мы приняли решение сделать прививку от коронавируса, потому что работаем с детьми, их родителями, бываем на соревнованиях в разных регионах. Мы отвечаем за жизнь и здоровье детей, особенно это касается моего предмета – физкультуры. Контакт с детьми идет постоянный, и необходимо защитить от коронавируса и их, и их родственников, особенно бабушек и дедушек, чтобы дети не могли передать им вирус. Буду говорить и школьникам, и их родителям, насколько важно привиться от коронавируса, многие еще не осознают ответственность за жизнь и здоровье близких».

«Привиться решила твердо, потому что к прививкам вообще отношусь положительно, тем более, что работаю с детьми, постоянно встречаюсь с их родителями, бабушками, дедушками. Прививка нужна, чтобы не заражать никого, - отметила воспитатель детского сада № 166 Ирина Тугузова. – В поликлинике организовано все четко, быстро, очереди нет. Заполнили документы, получили лист рекомендаций, затем нам объяснили, когда надо явиться на вторую прививку».

Лариса Маркелова - врач-терапевт Самарской поликлиники №15 - с февраля работает в инфекционном отделении, поэтому решила сделать прививку, чтобы не заболеть самой и не заразить других. «Все прошло быстро и безболезненно, - рассказала она. - Теперь я приду на вторую прививку, и надеюсь, что тогда выработается стойкий иммунитет. Своим пациентам и коллегам тоже советую последовать моему примеру».

По мере поступления в регион больших партий вакцины против новой коронавирусной инфекции, перечень категорий для вакцинации будет расширен, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников