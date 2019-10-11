В Самаре обсудили разработку муниципальных программ укрепления общественного здоровья

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В нем приняли участие заместитель директора «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» Минздрав России, и.о. руководителя департамента организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Самарской области, советник губернатора Ульяновской области по медицинским вопросам, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики «Центр общественного здоровья», главный внештатный специалист по медицинской профилактике в Приволжском федеральном округеа также ответственные лица (координаторы проекта) из 8 пилотных муниципальных образований: Сызрани, Октябрьска, Жигулевска, Новокуйбышевска, Чапаевска, Отрадного, Похвистнева, Кинель-Черкасского района.Участники совещания обсудили разработку муниципальных программ укрепления общественного здоровья.Как отметила Анна Концевая, для решения главной задачи национального проекта «Демография» - увеличения продолжительности жизни россиян - очень важен именно региональный и муниципальный уровни. «Основная часть работы с людьми ведется на муниципальном уровне, именно здесь в укрепление здоровья должны быть вовлечены все элементы – не только медицинские учреждения, но и школы, детские сады, работодатели, почтовые отделения, которые могут стать источником важной информации, местные отделения Сбербанка. Скоординировав действия этих структур, можно внести большой вклад в укрепление общественного здоровья», - подчеркнула Анна Васильевна.Проект реализуется первый год, впереди еще четыре года работы. На первом этапе в исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России создана корпоративная модель программы, которую можно адаптировать и реализовать на отдельном предприятии для приобщения работников к здоровому образу жизни. Можно выбрать отдельные мероприятия, наиболее приемлемые и интересные для конкретного предприятия, так как программа построена на основании анализа лучших практик и реального опыта.Задача этого и следующего года – разработка модели муниципальной программы, которая будет носить рекомендательный характер и будет удобна для внедрения. Поэтому сейчас предстоит проанализировать и обобщить опыт, который накоплен в стране, для того, чтобы разработать модельные мероприятия и предложить их к внедрению. Специалисты отметили, что в Самарской области многое делается для укрепления общественного здоровья, и опыт региона будет использован при разработке программ, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО