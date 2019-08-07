Михаил Ратманов вручит ключи от автомобилей «Нива» фельдшерам и врачам сельских отделений СО

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министр здравоохранения Самарской областипосетит фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики в селах Приволжского, Хворостянского и Безенчукского районов, где передаст ключи от новых автомобилей «Нива» фельдшерам и врачам сельских отделений.В 10.30 сотрудникам офиса врача общей практики села Новоспасское Приволжского района министр вручит ключи от автомобиля «Нива».В Хворостянском районе он побывает в селе Чагра, где передаст автомобиль фельдшеру ФАПа.Затем министр посетит Безенчукский район, село Екатериновку, здесь тоже состоится передача автомобиля фельдшеру, чтобы он мог в любую погоду быстро навестить своих пациентов по вызову с медицинской аппаратурой, необходимыми медикаментами.До конца 2019 года автомобили получат еще 12 врачей и фельдшеров, обслуживающих дальние поселки сельских районов губернии.20 автомобилей «Нива» были закуплены на средства областного бюджета по поручению губернатора Самарской области. Повышение транспортной обеспеченности сельских амбулаторий и ФАПов продолжится в рамках национального проекта «Здравоохранение» и в следующем году, передает пресс-служба облправительства.