Михаил Ратманов посетил Кинельскую центральную районную больницу
11 ноября 2019 20:37
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В ходе визита министр ознакомился с работой учреждения и совместно с заместителем главы г.о. Кинель Александром Прокудиным, главой Кинельского района Сергеем Колесником и представителями депутатского корпуса провёл встречу с коллективом больницы.
В первую очередь руководитель ведомства поблагодарил медработников за их труд и за то, что спасли почти 1400 жизней жителей нашего региона, 80 из которых на счету врачей Кинельской больницы.
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении.
"В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в следующем году проработаем вопрос создания первичного сосудистого отделения на базе районной больницы и дополнительного оснащения двумя автомобилями неотложной медицинской помощи, приобретём рентген аппарат, переносной УЗИ-аппарат, а также рассмотрим возможность создания центра амбулаторной онкологической помощи", - рассказал Михаил Ратманов.
Также руководитель ведомства поручил главврачу активнее привлекать узких специалистов в больницу и усилить работу по раннему выявлению онкологических заболеваний у жителей города и района.
Администрация города и района проработает вопрос обеспечения медработников ФАПов и ОВОПов высокопроходимыми автомобилями «НиВА» для оказания неотложной помощи жителям отдалённых территорий.
Напомним, в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова разработана и внедряется программа транспортной обеспеченности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики, чтобы медицинские работники передвигались на автомобилях в любую погоду со всем необходимым оборудованием.
Так, в августе этого года Михаил Ратманов вручил медицинской сестре ФАПа села Парфеновка Кинельского района, которое расположено на расстоянии 50 км от центральной больницы города и района и удалено на 15 км от поликлинического отделения с. Домашка автомобиль «НиВа».
Также в Кинельской больнице активно внедряются принципы бережливого производства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
В прошлом году во взрослой поликлинике реализован проект «Бережливая поликлиника». В этом году преобразования в рамках нацпроекта идут в детском отделении. На сегодняшний день в учреждении проведено обучение персонала инструментам «бережливого производства», с учетом поступивших предложений от пациентов и сотрудников выбраны проекты по улучшениям, сформированы рабочие группы по реализации проектов, определены их лидеры. Проведен ремонт входной зоны с учетом доступности для родителей с детьми, в том числе организован отдельный вход с заболевшими детьми (изолятор), организован кабинет доврачебного приема оборудована открытая регистратура, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, выделены игровые зоны, колясочная, создана комната для кормления грудных детей, размещена понятная навигация. Всего в этом году будут преобразованы 17 детских поликлинических отделений, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении. Здравоохранение
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