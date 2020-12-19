Четверо мужчин и женщина стали новыми жертвами коронавируса в Самарском регионе

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Как сообщает оперштаб, на 19 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 154 в г. Самара

- 17 в г. Тольятти

- 17 в г. Отрадный

- 12 в Похвистневском районе

- 9 в г. Сызрань

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в г. Новокуйбышевск

- 7 в г. Кинель

- 6 в г. Похвистнево

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Большечерниговском районе



244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 61 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27723 случая коронавируса.



Скончались 534 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчины 47, 72, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы; мужчина 53 лет, страдавший онкологическим заболеванием.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,72, по стране - 34,48.

Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,79.