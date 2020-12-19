Четверо мужчин и женщина стали новыми жертвами коронавируса в Самарском регионе

Как сообщает оперштаб, на 19 декабря в регионе подтверждены 305 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 154 в г. Самара
- 17 в г. Тольятти
- 17 в г. Отрадный
- 12 в Похвистневском районе
- 9 в г. Сызрань
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в г. Новокуйбышевск
- 7 в г. Кинель
- 6 в г. Похвистнево
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Большечерниговском районе
244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 61 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27723 случая коронавируса.
Скончались 534 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчины 47, 72, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы; мужчина 53 лет, страдавший онкологическим заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,72, по стране - 34,48.
Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,79.
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