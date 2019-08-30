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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В «Фарфоре» назвали причину массового отравления самарцев

30 августа 2019 13:19
176
В Фарфоре назвали причину массового отравления самарцев
Все рестораны в городе закрыли на проверку и санитарную обработку.

Представители сети ресторанов «Фарфор» выступили с официальным заявлением. Они назвали предварительные результаты проверок в самарском офисе после массового отравления продукцией франшизы, пишет ПроГородСамара.

— Были выявлены грубые нарушения как внутренних стандартов сети, так и правил СанПин, — пояснили представители «Фарфора».

Как показала проверка, персонал и менеджеры часто работали «спустя рукава». Более того, часть требований и вовсе не применялась или применялась не в полной мере. По словам представителей сети, часть документов или отсутствовала или велась по большей части «для галочки».

Ревизоры обнаружили проблемы и среди персонала. При обязательном наличии медицинских книжек у всех сотрудников, трое не прошли плановые медицинские осмотры.

Первые сообщения об отравлении продукцией ресторана «Фарфор» появились в начале недели. По словам пострадавших, они заказывали роллы и суши. Через некоторое время они ощутили первые признаки пищевого отравления – рвоту, понос и повышенную температуру.

По предварительным данным, в настоящее время в больницах города находятся около 50 человек. Ситуацией с отравлением уже занялась прокуратура, следственный комитет и Роспотребнадзор.

Представители же франшизы тоже приступили к внутреннему расследованию и устранению последствий ЧП. В настоящее время в самарском филиале нельзя сделать заказ, но объявление на сайте гласит, что клиентов ждут в самое ближайшее время.


Фото: pixabay.com
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Комментарии



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