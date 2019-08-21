На набережной Волги в Самаре пройдет профилактическая акция "Защити себя от солнца"

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22 августа с 14.00 до 18.00 на набережной реки Волга у Некрасовского спуска состоится очередная профилактическая акция для жителей и гостей города. Организаторами мероприятия являются сотрудники отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера. В целях повышения онкологической настороженности у врачей других специальностей в мероприятии примут участие специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера.В рамках профилактической акции на Некрасовском спуске будут установлены «Палатки здоровья», где врач-онколог Ольга Марушева проведет консультацию и осмотр жителей и гостей города. Специалисты отделения медицинской профилактики проинформируют о факторах риска развития онкологических заболеваний, расскажут о приемах самообследования и раздадут красочные буклеты с информацией.Ключевой задачей данных мероприятий является выявление онкологического заболевания на ранних стадиях. Меланому считают одной из самых коварных злокачественных опухолей у человека. С наступлением лета ежемесячно специалисты Самарского областного клинического онкологического и Самарского областного кожно-венерологического диспансеров проводят широкомасштабные акции для жителей и гостей города «Защити себя от солнца». Целью таких мероприятий является максимальное информирование жителей губернии о факторах риска и методах профилактики рака кожи, а также выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, сообщает пресс-служба облправительства.Для справки: в 2018 году в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере на учете состояло 17 490 пациентов со злокачественными новообразованиями кожи, из которых 2 379 больных с меланомой, из них 268 случаев – впервые выявленная меланома.Фото: pixabay.com