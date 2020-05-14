В Самарской области в полном объёме восстановили движение электричек

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Количество пригородных поездов в полном объеме восстановлено в связи с послаблениями на территории ряда муниципальных образований Самарской области режима ограничительных мер и возобновлением работы значительного количества предприятий.«Электрички должны пойти в режиме рабочего дня, поскольку у нас абсолютное большинство предприятий приступает к работе", - отметил глава региона.Электропоезда будут курсировать в штатном режиме: в будни - по расписанию рабочего дня, в выходные и праздничные дни - по расписанию выходного.По всем направлениям в зависимости от роста пассажиропотока увеличено количество вагонов: с 4 до 6 и с 6 до 8. Если ещё на прошлой неделе в рейс выходило 40 электричек. Сейчас ежедневно на рельсы встают до 65 поездов. Сезонный график сформирован согласно годовым параметрам в соответствии с заказом Правительства Самарской области.Специалисты будут постоянно мониторить ситуацию. В случае необходимости количество вагонов увеличат. Также продолжают проводить и санитарную обработку вагонов.Пригородные железнодорожные перевозки осуществляет АО «Самарская пригородная пассажирская компания» по 4-м направлениям – Самара-Сызрань, Самара-Жигулевское море, Самара-Похвистнево и Самара-Бузулук.возобновлено движение ускоренных поездов «Волжский экспресс» сообщением Самара – Сызрань и «Тольятти-Лайн» сообщением Самара – Жигулевское море.Уточнить расписание движения электропоездов, а также другую актуальную информацию можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, по телефону справочной 8-927-745-745-7 и на официальном сайте АО «Самарская ППК», передает пресс-служба облправительства.