Региональный центр инновационного развития ОАО «РЖД» откроется в Самаре
12 апреля 2019 20:20
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В ходе совещания участники рассмотрели вопросы создания на Куйбышевской железной дороге Региональной инновационной площадки, взаимодействие с инновационными предприятиями, расположенными в регионах присутствия железной дороги и вопросы внедрения на полигоне дороги инновационных разработок. Начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин в своем выступлении отметил, что на Куйбышевской железной дороге есть все предпосылки для успешного функционирования создаваемой Региональной инновационной площадки.
Инициатива создания Региональной инновационной площадки ОАО «РЖД» на Куйбышевской железной дороге нашла поддержку Администрации Самарской области в лице руководителя департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексея Ильметова. Он отметил, что регион сделает все возможное для дальнейшего развития проекта.
Участники поддержали актуальность создания Региональной инновационной площадки, углубления коммуникаций с технопарками региона, учета потребностей заказчиков и исполнителей, а также востребованность обеспечения технического сопровождения в течение всего жизненного цикла внедряемых технологий, передает пресс-служба КбшЖД.
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