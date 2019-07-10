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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Куйбышевская железная дорога обеспокоена ростом количества ДТП на железнодорожных переездах в I полугодии 2019 года

10 июля 2019 14:34
119
Основной причиной, приводящей к ДТП, остается нарушение водителями правил дорожного движения.
По оперативным данным, за 6 месяцев 2019 года на железнодорожных переездах Куйбышевской железной дороги по вине водителей допущено 11 столкновений с железнодорожным подвижным составом, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (6 ДТП). В результате ДТП пострадали 4 человека.

Основной причиной, приводящей к ДТП, остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных для этого местах.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской магистрали проводят мониторинг состояния, а также капитальный
ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Регулярно проводятся профилактические беседы с водителями.

Так, в июне 2019 года работниками Кинельской дистанции пути проведена профилактическая беседа с водителями в автохозяйствах ООО «Самаратранснефть» и ПАО «Самаранефтегеофизика». Особое внимание автомобилистов было обращено на то, что нарушение правил и пересечение пути на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни, как самого водителя, так и пассажиров автомобиля и поезда, а также членов локомотивных бригад. Автомобилистам вручили памятки о правилах проезда через переезд и тематические сувениры.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при
пересечении железнодорожных переездов, передает пресс-служба КбшЖД. 


Фото из открытых источников
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