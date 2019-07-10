Куйбышевская железная дорога обеспокоена ростом количества ДТП на железнодорожных переездах в I полугодии 2019 года

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Основной причиной, приводящей к ДТП, остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных для этого местах.Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники Куйбышевской магистрали проводят мониторинг состояния, а также капитальныйремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами. Регулярно проводятся профилактические беседы с водителями.Так, в июне 2019 года работниками Кинельской дистанции пути проведена профилактическая беседа с водителями в автохозяйствах ООО «Самаратранснефть» и ПАО «Самаранефтегеофизика». Особое внимание автомобилистов было обращено на то, что нарушение правил и пересечение пути на запрещающий сигнал светофора может стоить жизни, как самого водителя, так и пассажиров автомобиля и поезда, а также членов локомотивных бригад. Автомобилистам вручили памятки о правилах проезда через переезд и тематические сувениры.Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения припересечении железнодорожных переездов, передает пресс-служба КбшЖД.Фото из открытых источников