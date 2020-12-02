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Дополнительные поезда назначены на Куйбышевской магистрали на период новогодних праздников

2 декабря 2020 12:10
130
Дополнительные поезда назначены на Куйбышевской магистрали на период новогодних праздников

Для обеспечения перевозки пассажиров в период новогодних праздничных дней на Куйбышевской магистрали назначены 11 дополнительных пассажирских  поездов на 26 рейсов: 

- №209/210 Самара-Москва, отправлением из Самары 9 января 2021 года, отправлением из Москвы 10 января 2021 года;

- №209/240 Самара – Москва – Уфа, отправлением из Самары 29 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 30 декабря 2020 года;

- № 233/240 Пенза – Москва – Уфа (через Самару) отправлением из Пензы 26 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 27 декабря 2020 года;

- №239/240 Уфа – Москва (через Самару), отправлением из Уфы 25 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 26 декабря 2020 года;

- № 269/270 Уфа – Москва (через Ульяновск), отправлением из Уфы 27 и 31 декабря 2020, 7 января 2021 года, из Москвы 29 декабря 2020 года, 2 и 9 января 2021 года;

- № 277/284 Уфа – Москва – Пенза (через Самару) отправлением из Уфы, отправлением 29 декабря 2020 года, 08 января 2021 года, из Москвы 31 декабря 2020 года, 10 января 2021 года;

- №437/438 Пенза – Санкт-Петербург – Уфа, отправлением из Пензы 1 января 2021 года, из Санкт-Петербурга 2 января 2021 года маршрутом через Самару;

- №263/264 Уфа – Москва, (через Ульяновск) отправлением из Уфы 28 декабря 2020 года, 8 января 2021 года, из Москвы 30 декабря 2020 года, 10 января 2021 года;

- № 222/221 Москва – Пенза, отправлением из Пензы 29, 30 декабря, 8, 9 января, отправлением из Москвы 29,30,31 декабря, 8, 9 января;

- № 230/229 Москва – Саранск, отправлением из Москвы 29, 30, 31 декабря и 8 января, отправлением из Саранска 29, 30 декабря и 8, 9 января;

- №192/191 Москва – Тольятти, отправлением из Москвы 30, 31 декабря, 8, 9 января, отправлением из Тольятти 9 и 10 января.

Продажа билетов открыта. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
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Акценты
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ».
1 декабря 2020  20:21 
Самарская область – в числе лидеров ПФО по реализации проектов платформы Национальной технологической инициативы
Виктор Кудряшов принял участие в открытии сессии ПФО в рамках всероссийского онлайн-конвента «Бизнес без границ». Политика региона
539
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией.
1 декабря 2020  20:07 
«Сбоев не допустим»: Дмитрий Азаров с рабочей группой по здравоохранению обсудили порядок выплат медработникам
Главная задача группы – обеспечение контроля за начислением выплат тем, кто находится на переднем крае борьбы с новой инфекцией. Политика региона
521
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти. 
1 декабря 2020  18:57 
Уже в текущем году начнётся строительство двух новых корпусов крупнейших ковид-госпиталей региона
Корпуса будут строиться на территории областной больницы имени Середавина и 5 горбольницы Тольятти.  Строительство
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Прямая речь/Интервью
Пресс-конференция главного тренера
29 ноября 2020  21:30 
Игорь Осинькин: На протяжении большей части встречи мы играли лучше
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после поражения от "Оренбурга" – 1:2. Спорт в регионе
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Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
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Новости Тольятти
1 декабря 2020  15:35
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
Резидент технопарка «Жигулевская долина» установил систему безопасности дорожного движения в Хабаровске
Установка оборудования на 27 перекрестках велась в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Новости Тольятти
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1 декабря 2020  12:47
В Тольятти проходит международный фестиваль Театральный круг»
В Тольятти проходит международный фестиваль «Театральный круг», инициированный драматическим театром «Колесо».
Он инициирован драматическим театром «Колесо». Новости Тольятти
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30 ноября 2020  14:46
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема».
Благотворительная экосистема «Жигулевской долины» объединит горожан и резидентов высокотехнологичных территорий Тольятти
30 ноября в «Жигулевской долине» состоялась дистанционная презентация и обсуждение проекта «Благотворительная экосистема». Новости Тольятти
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