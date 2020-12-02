Дополнительные поезда назначены на Куйбышевской магистрали на период новогодних праздников

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Для обеспечения перевозки пассажиров в период новогодних праздничных дней на Куйбышевской магистрали назначены 11 дополнительных пассажирских поездов на 26 рейсов:

- №209/210 Самара-Москва, отправлением из Самары 9 января 2021 года, отправлением из Москвы 10 января 2021 года;

- №209/240 Самара – Москва – Уфа, отправлением из Самары 29 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 30 декабря 2020 года;

- № 233/240 Пенза – Москва – Уфа (через Самару) отправлением из Пензы 26 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 27 декабря 2020 года;

- №239/240 Уфа – Москва (через Самару), отправлением из Уфы 25 декабря 2020 года, отправлением из Москвы 26 декабря 2020 года;

- № 269/270 Уфа – Москва (через Ульяновск), отправлением из Уфы 27 и 31 декабря 2020, 7 января 2021 года, из Москвы 29 декабря 2020 года, 2 и 9 января 2021 года;

- № 277/284 Уфа – Москва – Пенза (через Самару) отправлением из Уфы, отправлением 29 декабря 2020 года, 08 января 2021 года, из Москвы 31 декабря 2020 года, 10 января 2021 года;

- №437/438 Пенза – Санкт-Петербург – Уфа, отправлением из Пензы 1 января 2021 года, из Санкт-Петербурга 2 января 2021 года маршрутом через Самару;

- №263/264 Уфа – Москва, (через Ульяновск) отправлением из Уфы 28 декабря 2020 года, 8 января 2021 года, из Москвы 30 декабря 2020 года, 10 января 2021 года;

- № 222/221 Москва – Пенза, отправлением из Пензы 29, 30 декабря, 8, 9 января, отправлением из Москвы 29,30,31 декабря, 8, 9 января;

- № 230/229 Москва – Саранск, отправлением из Москвы 29, 30, 31 декабря и 8 января, отправлением из Саранска 29, 30 декабря и 8, 9 января;

- №192/191 Москва – Тольятти, отправлением из Москвы 30, 31 декабря, 8, 9 января, отправлением из Тольятти 9 и 10 января.

Продажа билетов открыта. Оформить проездные документы можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».