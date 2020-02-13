Доля электронных продаж билетов на поезда КбшЖД превысила 66,5% в январе 2020 года

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Доля онлайн-продаж на поезда дальнего следования составила 66,5% от общего количества реализованных на них билетов.Стабильный рост данного сегмента связан с активным развитием онлайн-сервисов холдинга "РЖД". Так, например, через официальный сайт ОАО "РЖД" можно оформить билеты в специальные купе для маломобильных граждан, оплатить перевозку дополнительной ручной клади и багажа, мелких домашних животных и т.д.Пользователям смартфонов на базе операционной системы Android или iOS доступно официальное мобильное приложение "РЖД Пассажирам". С его помощью можно без комиссии приобрести билеты на поезда дальнего следования и пригородного сообщения, оформить перевозку багажа и домашних животных, проверить информацию о ранее приобретенных билетах, узнать расписание поездов, авторизоваться в программе лояльности. Для оформления билетов в приложении можно использовать бонусные баллы. Также можно отслеживать свой бонусный счет, покупать и применять транспортные карты. В приложении пассажиры могут найти актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, навигацию по вокзалам и ответы на часто задаваемые вопросы.Также при онлайн-покупке электронных билетов на поезда дальнего следования пассажирам предоставляется возможность электронной регистрации. После ее прохождения для посадки в поезд достаточно предъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был при покупке билета.Приобретенный "онлайн" проездной документ распечатывать на специальных бланках в кассах или специализированных терминалах на вокзалах необязательно, передает пресс-служба КбшЖД.Фото из открытых источников