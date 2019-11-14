В Царевщину, Жигулевск и Красную Глинку могут пустить речной транспорт
14 ноября 2019 13:30
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Об этом было заявлено в ходе прошедшего 14 ноября заседания комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Губернской Думы.
В концепции предусмотрено открытие в регионе новых маршрутов речного транспорта - организация следующих остановочных пунктов: Жигулевск, Царевщина, Красная Глинка, Завод Тарасова, Загородный парк, Светлые пески, Екатериновка, пос. Гранный 1 и 2, Октябрьск, Сызрань, Приволжье, пишет Самру.ру.
Напомним, концепция была утверждена правительством региона еще в 2015 году. Сроки реализации ее в части открытия новых пристаней не озвучены.
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