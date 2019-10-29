Стало известно, какие трамваи будут поворачивать к стадиону «Самара Арена»
29 октября 2019 09:55
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В Самаре в ближайшее время скорректируют несколько трамвайных маршрутов. Это связано со строительством правого поворота к стадиону «Самара Арена». Об изменениях сообщили представители городского департамента транспорта.
— До стадиона будет продлен маршрут 24к, — пояснили в профильном ведомстве.
Сейчас маршрут 24к включает в себя 10 остановок. Он ходит от Костромского переулка до кольца на рынке в 15-м микрорайоне.
В связи со строительством нового поворота до стадиона в городе уже изменили несколько трамвайных маршрутов. Так, с понедельника, 28 октября, по сокращенной схеме ходит трамвай № 7 (от Барбошиной поляны до станции метро «Победа»). Также изменили маршруты № 11 и 12, которые следовали по выходным. Они будут ходить от Барбошиной поляны до автостанции «Аврора» и Юнгородка соответственно. Как сообщили в ТТУ, маршруты скорректировали до окончания работ.
Обустраивать правый поворот трамвайной линии к «Самара Арене» со стороны Безымянки начали в августе 2019 года. Срок выполнения работ — 6 месяцев.
К стадиону также хотят пустить не только трамвайные маршруты № 22 (15-й микрорайон — Красноармейская) и 24 (завод имени Тарасова — Костромской переулок), но и № 21 (проспект Кирова — Физкультурная), 24к (15-й микрорайон — Костромской переулок) и 25 (проспект Кирова — Безымянская ТЭЦ), пишет 63.ру.
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