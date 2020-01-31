Определены дачные маршруты в Самаре на будущий сезон

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В Самаре выделены необходимые средства на организацию перевозок населения к садово-дачным массивам в текущем году. Об этом сообщили в городской Думе.

"Дачные" автобусы будут ходить в городе с мая по октябрь. Все действующие в прошлом году маршруты сохраняются, пишет Самру.ру.