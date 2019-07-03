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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Ограничения на полеты в Чехию затронули сотни россиян

3 июля 2019 09:24
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Ограничения на полеты в Чехию затронули сотни россиян Об этом говорится в комментарии посольства России в этой стране.
Об этом говорится в комментарии посольства России в этой стране.

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Чехию затронули сотни россиян, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею. Об этом говорится в комментарии посольства России в этой стране.

Дипломаты «поддерживают настрой чешской стороны на урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между странами. При этом рассчитывают, что «совместными усилиями эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки и не повторится в будущем», передает Радио Маяк.

Накануне "Аэрофлот", согласно решению авиавластей Чехии, сократил число рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух. По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний было связано с тем, что авиационные структуры двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту.
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