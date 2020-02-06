В Самаре временно изменится движение транспорта в связи с работами на водоводе по улице Прожекторная

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В связи с аварийными работами на водопроводной линии холодного водоснабжения диаметром 150 мм по улице Прожекторная в районе дома № 14 (на участке от улицы Широкая до переулка Карельский) в Самаре с 10:30 6 февраля 2020 года и до окончания ремонтно-восстановительных работ изменена схема движения транспорта, включая общественный.Движение автобусов маршрута № 9 организуется в оба направления от Металлурга до пересечения улиц Прожекторная и проезда Мальцева, - сообщает городской Департамент транспорта.Автомобилисты также смогут следовать в объезд, минуя вышеуказанный участок.Ремонт будет выполнен силами ООО «СКС».Горожан просят заблаговременно планировать свой маршрут следования, сообщает горадминистрация.