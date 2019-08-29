В Самаре в Крутых Ключах 1 сентября временно скорректируют движение

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1 сентября движение автобусов маршрутов №№ 67, 96, 205, 268, 295 в прямом и обратном направлении с 13:00 до 24:00 будет осуществляться без заезда к остановочному пункту «Торговый центр «МЕГА/ИКЕА», - сообщает городской Департамент транспорта.Более подробно с временными схемами организации движения общественного транспорта, а также ограничения движения можно ознакомиться в приложениях.Необходимость временной корректировки трассы следования вышеуказанных маршрутов связана с проведением 1 сентября ежегодного праздничного мероприятия «День района в микрорайоне Крутые Ключи» (Красноглинский внутригородской район, Московское шоссе, 24 км, 5 - парковочная открытая площадка около ТЦ «ИКЕА»).Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.