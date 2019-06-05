В Самаре пользуются спросом пикапы
5 июня 2019 13:31
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Самарская область вошла в топ-10 регионов по объемам продаж пикапов. В общей сложности по данным аналитического агентства Автостат за 4 месяца в России продано около 3 тыс таких автомобилей. Десятая часть из них реализована в Ханты-Мансийском автономном округе. 228 и 135 экземпляров раскупили москвичи и жители Подмосковья соответственно. Самарская область расположилась на седьмой строчке рейтинга с результатом 98 штук.
Если говорить о наиболее востребованных автомобилях этого класса, то в топ-3 по России в апреле этого года вошли УАЗ (346 штук), Toyota Hilux (265), Mitsubishi L200 (222), пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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