В «Самара Авто Газ» рассказали о правилах оплаты проезда

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30 мая транспортное предприятие «Самара Авто Газ», осуществляющее перевозки на муниципальных маршрутах, организовало проведение инструктажа для кондукторов по эксплуатации кассовых терминалов и проведении оплаты банковской картой. Опираясь на обращения горожан в социальных сетях, совместно с руководством ООО «Транспортная карта» и сотрудниками на встрече затронули ряд актуальных вопросов и проблем, возникающих при оплате проезда транспортной картой.- Мы стремимся обеспечить комфортное передвижение горожан в автобусах «Самара Авто Газ» с максимальным соблюдением прав и доступным разъяснением обязанностей в пути до места назначения. Информирован – значит вооружен! Следуя этому призыву, при непосредственном участии наших пассажиров составили список самых популярных вопросов для проработки на инструктаже. Эти знания позволят сотруднику понимать, как разрешать или устранять те или иные технические несовершенства, уметь грамотно проконсультировать пассажира о происходящих процессах и дать ему соответствующие рекомендации для предотвращения конфликтных ситуаций и недоразумений в будущем», - комментирует представитель «Самара Авто Газ».Так, на встрече сотрудников дополнительно проинструктировали о способах оплаты проезда группе пассажиров до 5 человек, напомнили правила оплаты по школьной и социальной карте, а также с помощью телефона и иных гаджетов.Многие пассажиры интересуются, почему списание средств за проезд происходит гораздо позднее совершенной поездки. Это объясняется тем, что терминалы в транспорте работают в офлайн режиме в отличие от кассовых терминалов в магазинах, поэтому списание средств за поездки происходит только после подключения терминала к сети - по окончании рабочей смены кондуктором. Списание средств за поездки можно отслеживать в личном кабинете sam-tk.ruКроме того, некоторые пассажиры отмечают, что их карта слабо считывается и им не удается совершить оплату. Это действительно так. Некоторые банки экономят, выпуская банковские карты с так называемым «сокращенным контуром», расположенным по краю карты. Эта техническая составляющая влияет на уровень сигнала для взаимодействия с тем или иным кассовым терминалом. Если карта не поддерживает необходимый уровень сигнала, пассажиру необходимо обратиться в обслуживающий банк для выпуска новой карты.- Если по каким-либо причинам не проходит оплата по банковским картам или через устройство с привязанной банковской картой, убедительно просим пассажиров иметь при себе иные способы оплаты проезда. Оплата проезда должна быть произведена в течение одной остановки. Любой электронный аппарат несовершенен и может не сработать по той или иной причине – нужно иметь это в виду.