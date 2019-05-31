Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 31 мая, 14:18
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 65.06
0.15
EUR 72.42
0.01
Искать
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В «Самара Авто Газ» рассказали о правилах оплаты проезда

31 мая 2019 13:32
42
В «Самара Авто Газ» рассказали о правилах оплаты проезда
Некоторые пассажиры отмечают, что их карта слабо считывается и им не удается совершить оплату.

30 мая транспортное предприятие «Самара Авто Газ», осуществляющее перевозки на муниципальных маршрутах, организовало проведение инструктажа для кондукторов по эксплуатации кассовых терминалов и проведении оплаты банковской картой. Опираясь на обращения горожан в социальных сетях, совместно с руководством ООО «Транспортная карта» и сотрудниками на встрече затронули ряд актуальных вопросов и проблем, возникающих при оплате проезда транспортной картой.

- Мы стремимся обеспечить комфортное передвижение горожан в автобусах «Самара Авто Газ» с максимальным соблюдением прав и доступным разъяснением обязанностей в пути до места назначения. Информирован – значит вооружен! Следуя этому призыву, при непосредственном участии наших пассажиров составили список самых популярных вопросов для проработки на инструктаже. Эти знания позволят сотруднику понимать, как разрешать или устранять те или иные технические несовершенства, уметь грамотно проконсультировать пассажира о происходящих процессах и дать ему соответствующие рекомендации для предотвращения конфликтных ситуаций и недоразумений в будущем», - комментирует представитель «Самара Авто Газ».

Так, на встрече сотрудников дополнительно проинструктировали о способах оплаты проезда группе пассажиров до 5 человек, напомнили правила оплаты по школьной и социальной карте, а также с помощью телефона и иных гаджетов.

Многие пассажиры интересуются, почему списание средств за проезд происходит гораздо позднее совершенной поездки. Это объясняется тем, что терминалы в транспорте работают в офлайн режиме в отличие от кассовых терминалов в магазинах, поэтому списание средств за поездки происходит только после подключения терминала к сети - по окончании рабочей смены кондуктором. Списание средств за поездки можно отслеживать в личном кабинете sam-tk.ru

Кроме того, некоторые пассажиры отмечают, что их карта слабо считывается и им не удается совершить оплату. Это действительно так. Некоторые банки экономят, выпуская банковские карты с так называемым «сокращенным контуром», расположенным по краю карты. Эта техническая составляющая влияет на уровень сигнала для взаимодействия с тем или иным кассовым терминалом. Если карта не поддерживает необходимый уровень сигнала, пассажиру необходимо обратиться в обслуживающий банк для выпуска новой карты.
- Если по каким-либо причинам не проходит оплата по банковским картам или через устройство с привязанной банковской картой, убедительно просим пассажиров иметь при себе иные способы оплаты проезда. Оплата проезда должна быть произведена в течение одной остановки. Любой электронный аппарат несовершенен и может не сработать по той или иной причине – нужно иметь это в виду.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 мая 2019  13:23
В Самарской области готовятся к 50-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ
В Самарской области готовятся к 50-летию со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ
План мероприятий сформирован на уровне Правительства России. Экономика региона
306
29 мая 2019  12:46
В Самарской области обсудили исполнение бюджета 2018 года
В Самарской области обсудили исполнение бюджета 2018 года
В прошлом году все принятые социальные обязательства были обеспечены в полном объеме.  Экономика региона
303
27 мая 2019  11:17
В Чувашии состоялся Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янцзы
В Чувашии состоялся Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы»
Подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами, в том числе Самарской области и провинции Хунань. Экономика региона
211
Весь список
Финансы и Банки
31 мая 2019  12:41
Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон» Впервые даже малыши до года смогут принять участие в «Ползунковом забеге».
Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»
Впервые даже малыши до года смогут принять участие в «Ползунковом забеге». Финансы и Банки
92
30 мая 2019  21:49
Самарским бизнесменам рассказали, как успешно получить кредит в банке Конференцию для малых и средних предпринимателей провел МСП Банк.
Самарским предпринимателям рассказали, как успешно получить кредит в банке
Конференцию для представителей малого и среднего бизнеса провел МСП-Банк.
Финансы и Банки
217
30 мая 2019  14:07
С чем связан рост популярности ИИС, почему их все чаще выбирают новички рынка ценных бумаг и какую роль в этом играют приложения для частных инвесторов рассказал Станислав Новиков.
Глава «БКС Премьер» о новых возможностях индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС)
С чем связан рост популярности ИИС, почему их все чаще выбирают новички рынка ценных бумаг и какую роль в этом играют приложения для частных инвесторов рассказал... Финансы и Банки
240
Весь список
Строительство
29 мая 2019  13:47
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в жилых районах Самарской области будут строить дороги, детсады и школы
В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в жилых районах Самарской области будут строить дороги, детсады и школы
По состоянию на май 2019 года введено в эксплуатацию 1,3 тыс. кв. метров жилья. Строительство
364
27 мая 2019  10:18
Инвесторы выводят деньги из ЖК «Ильинской Плазы» в Самаре
Инвесторы выводят деньги из ЖК «Ильинской Плазы» в Самаре
Теперь и новые дольщики рискуют стать обманутыми. Строительство
256
24 мая 2019  12:37
Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году
Более 700 дольщиков Самарской губернии смогут избавиться от статуса обманутых уже в этом году
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
317
Весь список
Материалы и технологии
16 мая 2019  19:03
Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
 Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
93
10 апреля 2019  19:30
Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
252
2 апреля 2019  18:19
Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
 Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
529
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
321
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1495
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2920
Весь список
Бизнес
27 мая 2019  12:43
В Самарской области стартовал форум Линия успеха
В Самарской области стартовал форум "Линия успеха"
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества. Бизнес
406
21 мая 2019  20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали.
Apple почти купила Tesla, но резко передумала
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали.  Бизнес
282
20 мая 2019  21:45
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.
Ксения Собчак назначена генпродюсером телеканала "Супер"
Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале.  Бизнес
500
Весь список


Новости компаний
31 мая 2019  12:54
В День защиты детей в Самаре пройдет фестиваль электробезопасности Старт мероприятия в 11:00 в парке им. Ю.Гагарина.
В День защиты детей в Самаре пройдет фестиваль электробезопасности
Старт мероприятия в 11:00 в парке им. Ю.Гагарина. Новости компаний
83
30 мая 2019  22:40
Компактное устройство, размером не больше видеорегистратора, следит за вниманием автомобилиста за рулем с помощью компьютерного зрения.
Яндекс показал Путину камеру, отслеживающую усталость водителей
Компактное устройство, размером не больше видеорегистратора, следит за вниманием автомобилиста за рулем с помощью компьютерного зрения.  Новости компаний
220
28 мая 2019  19:33
Программа экс-кандидата в президенты России, недавно назначенной генпродюсером канала «Супер», может быть запущена в следующем телесезоне.
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Программа экс-кандидата в президенты России, недавно назначенной генпродюсером канала «Супер», может быть запущена в следующем телесезоне.  Новости компаний
314
28 мая 2019  13:41
Предприятие из Жигулевска победило в конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей
Предприятие из Жигулевска победило в конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей
АКОМ получил награду «За динамичное развитие бизнеса». Новости компаний
392
Весь список
IT и Коммуникации
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
199
15 апреля 2019  18:31
Как выбрать усилитель сотовой связи?
Как выбрать усилитель сотовой связи?
 Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
214
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
257
Весь список
Транспорт
31 мая 2019  13:32
В «Самара Авто Газ» рассказали о правилах оплаты проезда
В «Самара Авто Газ» рассказали о правилах оплаты проезда
Некоторые пассажиры отмечают, что их карта слабо считывается и им не удается совершить оплату. Транспорт
42
31 мая 2019  12:10
Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
Самаре перекроют 5 улиц из-за футбольного матча
Игра состоится 2 июня. Транспорт
97
30 мая 2019  09:48
В первых числах июня изменится график движения электричек между Сызранью и Самарой
В первых числах июня изменится график движения электричек между Сызранью и Самарой
Электрички будут ходить по измененному графику в течение пяти дней. Транспорт
192
29 мая 2019  12:31
Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на керосин
Авиакомпании предупредили о риске срыва указа Путина из-за цен на керосин
Он поручил довести долю региональных перевозок до 50% к 2024 году. Транспорт
283
Весь список
Предпринимательство
23 мая 2019  15:34
Как выбрать барную стойку?
 Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
119
21 мая 2019  10:32
В Самаре пройдет Региональный форум предпринимателей Линия успеха
В Самаре пройдет Региональный форум предпринимателей «Линия успеха»
Участие бесплатное. Предпринимательство
267
23 апреля 2019  14:29
Слухи про Владислава Крючкова. Кто из строителей сможет остаться в Новосибирске?
Слухи про Владислава Крючкова. Кто из строителей сможет остаться в Новосибирске?
 Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
318
Весь список
Видео
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
349
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
627
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
773
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
15286
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
633
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
674
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
466
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
592
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
509
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
943
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
869
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
793
Весь список

Мероприятия
Самарский академический театр оперы и балета приглашает на детский праздник на площади Куйбышева
В День защиты детей в Самаре пройдет фестиваль электробезопасности
Сбербанк приглашает всех на «Зеленый марафон»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные