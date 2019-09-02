В России могут отменить транспортный налог
2 сентября 2019 13:37
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В Госдуме предложили отменить транспортный налог. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.
Недавно Счетная палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс России. «ФедералПресс» напоминает, что в стране предлагают откорректировать параметры, которые определяют применение повышающих коэффициентов к машинам в зависимости от их мощности, а не от стоимости.
Данное предложение прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. По его мнению, нужно вообще отменить транспортный налог. Он уточнил, что его должны были отменить еще семь лет назад, так как в России перешли на взыванием акцизов на бензин, передает «Москва».
«Я считаю, есть смысл вообще отменить его как элемент налога. А ту сумму, которую необходимо получать, в виде акциза закладывать в бензин», – сказал Катасонов.
Фото: pixabay.com
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