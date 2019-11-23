Стали известны сроки запуска производства российского электромобиля
23 ноября 2019 11:49
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Первый российский электромобиль Zetta поступит в серийное производство в I квартале 2020 года. Сейчас сертификация машины находится на финальном этапе, сообщил в субботу, 23 ноября, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Мне коллеги докладывали, что она (сертификация. — Прим. ред.) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — приводит его слова ТАСС.
Zetta — первый российский электромобиль. Трехдверные компактные электрокары будут выпускаться на собственном заводе компании в Тольятти. Ежегодно предприятие планирует производить более 15 тыс. машин, половина из которых отправится на зарубежные рынки.
Стоимость модели на российском рынке составит 450 тыс. рублей, пишут "Известия".
Фото: e-zetta.ru
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