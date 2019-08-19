Россияне не готовы платить за выбор места в самолете
19 августа 2019 12:09
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Сервис Туту.ру провел опрос и узнал, готовы ли туристы летать с большим комфортом, но с дополнительными расходами. На этот вопрос ответили 3,3 тысячи человек. По мнению большинства, тратить деньги на выбор места в самолете – это пустая трата средств.
Так, около 2 тысяч респондентов или 58 % опрошенных заявили, что эта услуга бесполезна. Около 18 % россиян отметили, что пользуются ею, передает «Федеральное агентство новостей».
«Еще 15 % платят за выбор места, если предстоит длительный перелет, а 9% – если путешествуют с ребенком», – сообщили эксперты.
«ФедералПресс» напоминает, что Роспотребнадзор рассказал, какие права есть у пассажиров, у которых задерживают самолет. Так, авиапассажиры могут отказаться от полета и потребовать полный возврат средств на билет.
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