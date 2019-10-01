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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Минтранс Самарской области попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников

1 октября 2019 13:52
125
Минтранс Самарской области попросил слишком мало денег на проезд пенсионеров и других льготников
Всего в бюджете этого года было заложено 1,359 млрд рублей, чтобы компенсировать убытки перевозчиков.

Областной минтранс запросил дополнительно из бюджета 390 млн рублей, чтобы компенсировать перевозчикам проезд по сниженным тарифам льготных категорий граждан в этом году, в том числе пенсионеров. Сверхплановые расходы возникли в связи с повышением платы за проезд в общественном транспорте сразу в нескольких городах, говорится в проекте поправок в бюджет, который поступил в губдуму на прошлой неделе.

Между тем, аудит областной счетной палаты показал, что запрошенной суммы будет мало. Всего в бюджете этого года было заложено 1,359 млрд рублей, чтобы компенсировать убытки перевозчиков. Ко второму полугодию осталось чуть больше 236 млн рублей, поскольку в среднем на выплату субсидий минтранс ежемесячно тратит 157 млн рублей.

«Таким образом, — резюмировала счетная палата Самарской области, которая анализировала предложение министерства Ивана Пивкина, — запланированный в 2019 году объем финансирования недостаточен для реализации данного направления расходов». Прислушались ли к голосу аудиторов в «белом доме» и в губдуме, станет ясно во вторник, после рассмотрения этих изменений на пленарном заседании областного парламента.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что в Самаре стоимость проезда по безналичной оплате выросла с 23 до 28 рублей, в Тольятти — с 23 до 25 рублей, в Жигулевске — с 20 до 24 рублей. В марте тарифы подняли и в Кинеле с Новокуйбышевском (соответственно с 20 до 25 рублей и с 21 до 23 рублей).


Фото pixabay.com
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