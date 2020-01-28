Из Курумоча хотят запустить льготные авиарейсы Самара — Париж
28 января 2020 13:23
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Запустить прямые авиарейсы из Самары в Париж планируют уже в 2020 году. Эта информация указана в проекте постановления регионального Минтранса.
Идея принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Судя по документу, самарские власти решили субсидировать авиарейсы для развития не только туризма, но и сотрудничества в сфере промышленности. В Самарской области с участием французского бизнеса работают АО «АВТОВАЗ», ЗАО ГК «Электрощит»-ТМ «Самара», АО «РКЦ "Прогресс"» и другие организации.
Запускать рейсы из Самары в Париж планируют два раза в неделю. В качестве мест прилета самарские власти выбрали аэропорты Шарль-де-Голль и Орли. Их выбрали, так как они находятся на доступном удалении от штаб-квартиры Renault Group (в него входит АВТОВАЗ) и туристического центра Франции.
— Мы еще в прошлом году направили официальное письмо авиационным властям Франции о предоставлении права на запуск рейса, — сообщили в Минтрансе.
Выполнять полеты смогут 13 авиакомпаний, которые обладают подходящим флотом. Во все направили запросы. Протяженность маршрута составит 3316 км. За один рейс в одном направлении перевозчик будет получать субсидию в размере 750 тысяч рублей. В целом Минтранс планирует потратить на это не более 50 миллионов рублей, пишет 63.ру.
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