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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Движение трамваев №7 до стадиона «Самара Арена» вновь закрыли

5 ноября 2019 11:46
93
Движение трамваев № 7 до стадиона Самара Арена вновь закрыли
Это связано с работами по строительству нового поворота.

В Самаре вновь закрыли движение трамваев № 7 в сторону стадиона «Самара Арена». Ограничения снова связаны с проведением работ по строительству поворота для трамваев, которые следуют со стороны 15 микрорайона.

- Со вторника, 5 ноября, закрыто движение трамвая № 7 на участке от Барбошиной поляны до стадиона «Самара Арена». Ограничения будут действовать до окончания работ, - сообщили в твиттере представители МП «Трамвайно-троллейбусное управление».

На время строительства поворота трамвай № 7 будет курсировать от Барбошиной поляны до станции метро «Победа», пишет "КП в Самаре".

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