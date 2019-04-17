В Самарской области построят первую в России частную дорогу
17 апреля 2019 13:17
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Строительство первой частной автодороги в России начнётся уже летом 2019 года. Речь идёт об участке платной трассы "Меридиан".
Дорога пройдёт от китайского Шанхая до немецкого Гамбурга и соединит Китай, Казахстан, Беларусь, Россию и страны Европы. Протяжённость российского участка составляет почти 2 тысячи км. О начале строительства рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В России четырехполосная дорога помимо Самарской пройдёт также по территории Оренбургской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей, сообщают «РИА Новости». В рамках проекта в области также появится мост через Волгу. Его длина составит 4,5 км.
Трасса «Меридиан» станет первой частной дорогой в России, так как строится не на деньги государства. Общая стоимость проекта автодороги составила по расчётам немногим менее 600 млрд рублей.Сдать трассу в эксплуатацию планируют в 2024 году, пишет КТВ-Луч.
Фото pixabay.com
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