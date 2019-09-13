В Самаре появилось место для отдыха и обучения таксистов

195

13 сентября в Самаре открылся первый региональный Дом такси агрегатора Ситимобил. Это уникальная площадка для обучения и отдыха водителей такси. Самара стала первым городом после Москвы, где открылось место подобного формата. В регионе Ситимобил реализует такой проект впервые.В Москве Дома такси появились еще в 2017 году. Сейчас в столице работает уже три подобных площадки – две из которых находятся у аэропортов. Каждый год водители посещают их более 200 тысяч раз. Среди прочих гостей в Домах такси Ситимобил побывали мэр Москвы Сергей Собянин и известный актер Гоша Куценко.В Самаре Дом такси открылся по адресу ул. Тухачевского, 80. Он будет работать по будням с 10 до 19. На площадке в 125 кв. м расположилась зона отдыха с комфортными диванами, где водители смогут не только отдохнуть, но и поиграть в Sony Playstation. Также им будет доступен настольный футбол и чуть позже – шахматный стол. На кухне водители смогут выпить кофе и чай с печеньем и конфетами, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Площадка вмещает до 40 человек. Двери Дома такси будут открыты для водителей любых служб и агрегаторов – не только тех, кто работает с Ситимобил.“В самарском Доме такси водители смогут решить любые вопросы, связанные с нашим сервисом, получить консультацию специалистов. Ну, и самое главное – отдохнуть и пообщаться со своими коллегами”, - отмечает глава пресс-службы Ситимобил Георгий Лобушкин. С его слов на площадке также планируются обучающие мероприятия для водителей. Специально для них предусмотрен лекционный зал.Сервис заказа такси Ситимобил начал работать в Самаре в мае этого года.