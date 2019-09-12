В Самаре почти треть маршруток требует замены
12 сентября 2019 10:21
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Жители Самары возмущаются плохим состояние маршруток. Это касается 268, 96, 205 маршрутов.
- Скажите, как ещё долго люди будут ездить на развалюхах? Это тихий ужас. Ржавые, с дырами в полу, скрипучие, грязные, — пишут в соцсетях самарцы.
Как сообщили в дептрансе, коммерческие перевозчики планово заменяют подвижной состав.
- Замена подвижного состава на коммерческих маршрутах будет проведена в течение 2020 – 2021 годов, — пояснили в ведомстве.
По их информации, на данный момент в Самаре замены требует около 28% подвижного состава, пишет СитиТраффик.
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