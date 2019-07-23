Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 23 июля, 14:35
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 62.98
0.11
EUR 70.65
-0.14
Новости /  Экономика /  Транспорт  

В России хотят сократить размер парковочных мест

23 июля 2019 09:18
146
В России хотят сократить размер парковочных мест
Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковок.

Размер парковочных мест для легковых автомобилей в российских городах хотят сократить. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, размер парковок будет уменьшен на 30 см в длину и на полметра в ширину. Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковочных мест в городах на 20%, а, следовательно, принести больше финансов в казну.

Как отмечается, изменять размер мест планируется при ширине проезда не менее трех метров и под углом 45%.

Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
18 июля 2019  13:08
Самарский фонд соцстраха ушел в минус в 2018 году
Самарский фонд соцстраха ушел в минус в 2018 году
Основные расходы связаны с выплатой пособий по временной нетрудоспособности. Экономика региона
402
16 июля 2019  12:07
В Тольятти прошел форум моногородов России
В Тольятти прошел форум моногородов России
В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны. Экономика региона
320
15 июля 2019  13:14
Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
382
Весь список
Финансы и Банки
23 июля 2019  13:15
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы. Финансы и Банки
97
22 июля 2019  21:26
Займы онлайн в Казахстане. Если очень срочно нужны деньги
 Наверняка, каждый из нас бывал в такой ситуации, когда очень срочно нужны были деньги. До зарплаты осталась еще неделя, а кошелек уже пустой.  Финансы и Банки
62
22 июля 2019  21:22
Онлайн обменник валюты. Вот до чего техника дошла!
 Необходим обмен валюты, а поблизости нет ни одного обменника? Курс обмена в банке вгоняет в ужас? Или совсем нет времени, чтобы бежать куда-то, стоять в очереди,... Финансы и Банки
62
Весь список
Строительство
23 июля 2019  12:41
Появились эскизы трехуровневой развязки у Жигулевской ГЭС
Появились эскизы трехуровневой развязки у Жигулевской ГЭС
По новой дороге смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство
99
18 июля 2019  13:29
В Самаре нашли подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта
В Самаре нашли подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта
На конкурс была подана всего одна заявка. Строительство
470
17 июля 2019  12:19
По 6 проблемным объектам долевого строительства в Самарской области найдены решения В перечне проблемных остаются 47 объектов.
По 6 проблемным объектам долевого строительства в Самарской области найдены решения
В перечне проблемных остаются 47 объектов. Строительство
695
Весь список
Материалы и технологии
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
138
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
147
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
759
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
499
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1629
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3084
Весь список
Бизнес
19 июля 2019  17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.  Бизнес
481
27 июня 2019  18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области.
Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов  во всех налоговых инспекциях Самарской области.  Бизнес
379
24 июня 2019  14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.
Марафон «рабочих выходных»: За выходные дни предприниматели Самарской области зарегистрировали более 300 онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.  Бизнес
421
Весь список


Новости компаний
23 июля 2019  09:26
Компания Газпром газораспределение Самара направила абонентам свыше 700 уведомлений о приостановке газоснабжения
Компания «Газпром газораспределение Самара» направила абонентам свыше 700 уведомлений о приостановке газоснабжения
У них не было договора на техническое обслуживание газового оборудования. Новости компаний
180
22 июля 2019  14:36
Потрясающая детализация.
Redmi показала первое фото, снятое на смартфон с камерой 64 МП
Потрясающая детализация.  Новости компаний
333
22 июля 2019  12:41
Работник самарского ПАО Кузнецов вошел в состав сборной Ростеха на WorldSkills Hi-Tech 2019
Работник самарского ПАО «Кузнецов» вошел в состав сборной Ростеха на WorldSkills Hi-Tech 2019
 Наибольшее количество баллов он получил за сварку сосуда, работающего под высоким давлением. Новости компаний
339
22 июля 2019  09:30
Сызранский НПЗ реализует цифровые проекты
Сызранский НПЗ реализует цифровые проекты
Завод делает ставку на профессионализм и новаторство персонала, бережное сохранение традиций и готовность к изменениям, внедрение технических и... Новости компаний
234
Весь список
IT и Коммуникации
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
64
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
110
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
310
Весь список
Транспорт
23 июля 2019  09:18
В России хотят сократить размер парковочных мест
В России хотят сократить размер парковочных мест
Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковок. Транспорт
146
22 июля 2019  23:44
Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер.
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер.  Транспорт
377
22 июля 2019  22:22
Сейчас ездить беспилотникам по дорогам общего пользования можно в Подмосковье и Татарстане.
В Самарской области будут испытывать беспилотные автомобили
Сейчас ездить беспилотникам по дорогам общего пользования можно в Подмосковье и Татарстане.   Транспорт
268
20 июля 2019  12:53
Автопроизводители на треть уменьшили продаваемый в России модельный ряд
Автопроизводители на треть уменьшили продаваемый в России модельный ряд
По данным аналитиков, 2019 год — самый скудный за последние 10 лет. Транспорт
551
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
118
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
185
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
222
Весь список
Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
390
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
374
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
290
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
429
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
466
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
341
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
740
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
643
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
846
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
856
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
577
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
894
Весь список

Мероприятия
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
В день работников торговли жителей Самарской области пригласят на гастрономический фестиваль
В СО реконструируют сражение между ханом Золотой Орды Тохтамышем и самаркандским эмиром Тамерланом
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные