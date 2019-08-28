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Новости /  Экономика /  Транспорт  

Стало известно, сколько будет стоить час платной парковки в центре Самары

28 августа 2019 12:45
125
Стало известно, сколько будет стоить час платной парковки в центре Самары
Нововведение заработает уже в следующем году.

Уже в следующем, 2020, году в исторической части столицы 63-го региона появятся платные парковки. По словам руководителя департамента транспорта мэрии Самары Сергея Маркина, базовый тариф составит 30 рублей в час. В ночные часы, то есть с 20:01 до 07:59 стоянка «железного коня» обойдется владельцу в 15 рублей в час. Причем, стоимость парковки в Ленинском районе будет выше, чем в Самарском – здесь больше транспортная загруженность.

Среди улиц, где появятся платные парковки, называют Волжский проспект и улицу Максима Горького, территории у Драмтеатра, Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской, площадь Куйбышева, пишет «Самарская газета». Кроме того, придется платить за стоянку на улицах Куйбышева, Фрунзе, Самарской, Вилоновской, Ульяновской, Молодогвардейской, Некрасовской, Льва Толстого, Алексея Толстого, Красноармейской, Садовой, Маяковского, Степана Разина, Ленинградской, Лесной, Ленинской, Агибалова, Спортивной, Урицкого, Осипенко и Мичурина, пишет "Терра".

Фото: pixabay.com
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