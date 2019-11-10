Аккуратных водителей будут поощрять
10 ноября 2019 11:18
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Эксперимент по поощрению аккуратных водителей планируют начать в правительстве в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. Правда, по его словам, для этого потребуется разработать нормативную базу, чтобы можно было, к примеру, менять стоимость автострахования для аккуратных водителей.
Ранее в Совете Федерации предложили давать аккуратным водителям скидки на оформление полиса ОСАГО, чтобы «не происходило так, что за счет хороших, бережных, аккуратных водителей они же компенсируют недостойную езду других сограждан», передает Радио Маяк.
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