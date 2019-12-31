В Самаре снова запустят трамвай 25 маршрута
31 декабря 2019 12:26
8
В Самаре во вторник, 31 декабря, возобновляется движение трамвая маршрута №25.
Он будет следовать от Безымянской ТЭЦ до Барбошиной поляны с заездом на стадион "Самара Арена", пишет ГТРК "Самара".
Начало движение составов намечено на 15:00, сообщили представители департамента транспорта Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
30 декабря 2019 12:59
В последний день 2019 года ТЦ Самары на несколько часов сократят режим работы Экономика региона
344
27 декабря 2019 13:49
Торги пройдут 4 февраля. Экономика региона
372
26 декабря 2019 12:50
Новый мониторинг высшей школы России показал, в каких вузах научные и педагогические работники зарабатывают хорошие деньги, а где — не очень. Экономика региона
676
Финансы и Банки
31 декабря 2019 10:35
С 1 по 8 января – нерабочие праздничные дни для всех офисов банка, кроме дежурных отделений. Финансы и Банки
146
27 декабря 2019 14:47
Получатели услуг могут оплачивать счета со смартфонов в удобном мобильном приложении. Финансы и Банки
440
27 декабря 2019 14:35
Специалисты банка в доступной форме расскажут о правилах и нюансах эффективного и безопасного пользования современными финансовыми продуктами и услугами,... Финансы и Банки
397
Строительство
30 декабря 2019 07:44Колеса для тачек: виды, полезные советы
Тачки и тележки, активно используют в частных домах, магазинах и других сферах производства. Строительство
30
27 декабря 2019 09:59
Если вам потребовалось купить кирпич в Казани, то выбрать качественную продукцию предлагает компания «Кирпичный ряд». Строительство
54
27 декабря 2019 09:52
Если вас интересует, как получить сертификат исо 9001, то сделать это сегодня стало возможно обращаясь в компанию «СтройЮрист». Строительство
46
Материалы и технологии
25 декабря 2019 16:25
Само слово емкость ассоциируется у каждого человека с каким-то сосудом, в котором можно что-либо хранить. Материалы и технологии
54
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
56
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
61
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
35
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
597
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1232
Бизнес
26 декабря 2019 19:19
Самым крупным региональным рынком в стране остается Москва, не смотря на падение продаж на 7%. Бизнес
335
26 декабря 2019 18:26
На публичных слушаниях некие Ишкин А.В. и Тонких Е.В. предложили изменить правовую зону участка площадью 939,7 кв. м. Бизнес
418
26 декабря 2019 17:45
В Самаре открылся центр предоставления услуг «Мой бизнес» Бизнес
413
Новости компаний
30 декабря 2019 16:49
Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка. Новости компаний
299
27 декабря 2019 09:57
На современном рынке большой популярностью пользуются пищевые ароматизаторы «Штокмайер Фуд» https://stockmeier-food.ru, которые имеют высокое качество. Новости компаний
55
26 декабря 2019 09:11
Они доставили на Международную космическую станцию 4 экипажа длительных экспедиций и 3 грузовых корабля. Новости компаний
295
25 декабря 2019 20:55
Росстандарт предупреждает об опасности поломки удерживающих скоб при использовании некоторых видов креплений. Новости компаний
323
IT и Коммуникации
25 декабря 2019 16:41
Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы ноутбуков – выход из строя клавиатуры ноутбука. IT и Коммуникации
57
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
59
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
72
Транспорт
31 декабря 2019 12:26
Начало движение составов намечено на 15:00. Транспорт
8
30 декабря 2019 11:21В Сызрани откроется новая полноформатная АЗС
Заправка брендовым топливом, онлайн сервисы и магазин сделают новую АЗС ключевым игроком в городе, предрекают специалисты. Транспорт
223
30 декабря 2019 10:55
На одном из участков нельзя будет разгоняться более 90 км/ч. Транспорт
269
27 декабря 2019 11:29
Время работы общественного транспорта, следующего к стадиону, будет продлено. Транспорт
245
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
119
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
65
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
80
Видео
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
85
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
721
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
802
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
429
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1278
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
980
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
511
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
915
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
939
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1196
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2300
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2814
Мероприятия