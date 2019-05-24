274 новых пассажирских вагона поступили на железные дороги к началу предстоящих летних перевозок

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Холдинг "РЖД" готов к старту летнего сезона пассажирских перевозок. К летнему периоду расширяется маршрутная сеть поездов в дальнем сообщении, среди новинок этого года: Москва – Таганрог, Ростов – Анапа, Санкт-Петербург – Печоры, Киров – Анапа, Челябинск – Имеретинский Курорт, Уфа – Имеретинский Курорт и др. Кроме того, для 11 поездов, ранее следовавших до Сочи и Адлера, маршрут продлен до Имеретинского курорта.Также на летний период планируются более 500 дополнительных рейсов, которые обеспечат повышенный спрос на перевозки в южном направлении.Всего за три летних месяца поездами АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") планируется перевезти около 35 млн пассажиров, что на 1,9 % больше, чем в прошлом году.Холдинг "РЖД" уделяет большое внимание повышению качества услуг, комфорту в пути следования, развитию сервисов. Активно обновляется парк – сегодня уже поступили 274 новых пассажирских вагона из 525, планируемых к поставке в этом году. Еще 537 вагонов будут капитально отремонтированы.Весь новый и капитально отремонтированный подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха и биотуалетами. При отделке салонов использованы современные материалы, которые обеспечивают высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность. Вагоны также оснащены системами видеонаблюдения и электронными табло, дополнительными источниками электропитания, а также встроенными USB-разъемами.