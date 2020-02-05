Ирина Скупова: Медицина должна быть без границ
5 февраля 2020 15:59
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В главном стратегическом документе Дмитрий Азаров проанализировал социально-экономическое положение Самарской области и поставил задачи на ближайшее будущее.
Одной из главных тем стало развитие здравоохранения. Губернатор отметил, что в больницы поставляется новейшее оборудование. Даже в самых отдаленных селах теперь есть куда идти за помощью: фельдшерско-акушерские пункты работают во всех поселениях, где проживают более 100 человек. В 2020-м модернизируют – по сути построят с нуля – еще 23 ФАПа. Открыто три новых больницы, появилось 2 сосудистых центра. В регионе снижена смертность. Доступнее для людей и эффективнее стала диспансеризация.
- Эти усилия дают эффект. По оперативным данным министерства здравоохранения области, в этом году удалось снизить смертность, а я бы сказал сохранить жизнь, на 1200 человек больше, чем в 2018 году, - отметил губернатор.
Советник губернатора Ирина Скупова уверена, что поддержку губернатора чувствуют на себе и медики, и пациенты: введен удобный для людей режим диспансеризации, развиваются телемедицина и санитарная авиация, приобретается жилье для медработников и т. д.
Отдельно Ирина Скупова отметила реакцию губернатора на случай, произошедший в одной из самарских поликлиник: пациенту не дали направление в онкоцентр, сославшись на то, что "деньги за лечение снимут с нашей поликлиники". Глава региона подчеркнул, что государство направляет колоссальные деньги на лечение и профилактику онкозаболеваний. Советник губернатора напомнила, что в клятве Гиппократа говорилось о воздержании не только от вреда больному, но и о причинении ему несправедливости.
- Важно, что губернатор такую несправедливость чувствует. Не менее важно, что это касается совершенно конкретного случая и не распространяется чохом на всех врачей, к которым Дмитрий Игоревич относится с огромным уважением, - подчеркнула Ирина Скупова.
Губернатор обратился с Посланием к жителям региона 3 февраля. Теме здравоохранения глава региона уделил особое внимание, в ходе выступления Дмитрий Азаров несколько раз обращался к профильному министру и главам городов с требованием выполнить задачи, поставленные Президентом Владимиром Путиным, передает sova.info.
Фото: sova.info
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