Вручены губернские гранты в области культуры и искусства

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13 сентября в Музее Модерна прошла торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства за второе полугодие 2019 года. Грантовые сертификаты вручила врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.



«Многие проекты, на реализацию которых мы сегодня вручаем грантовые сертификаты, уже стали брендами региона, реализуются по инициативе активных людей и общественных организаций. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сумма гранта с 250 тысяч рублей будет увеличена до 500 тысяч. Уверена, это даст возможность развиваться существующим проектам и появляться новым», — рассказала она.



Гранты получили:



- фонд патриотического воспитания «Патриотическая Волна», проект: Организация Международного этноисторического фестиваля «Русь. Эпоха

объединения», руководитель проекта – руководитель проектов фонда патриотического воспитания «Патриотическая Волна» Влада Антонюк;

- фонд социального развития «Надежда», проект: Организация и проведение балов-презентаций и творческих гостиных-мастерских «Надежда-Вера-Любовь», руководитель проекта – Президент фонда социального развития «Надежда» Владимир Смирнов;

- общественная организация «Самарская областная организация молодых литераторов», проект: Организация и проведение цикла литературно-музыкальных программ «Классика в библиотеке», руководитель проекта – председатель общественной организации «Самарская областная организация молодых литераторов» Денис Домарёв;

- индивидуальный предприниматель Нина Гипикова, проект: Создание спектакля «Сказка за сказкой»;

- Виктор Мартынов, художественный руководитель театра юных зрителей «Дилижанс» г.о. Тольятти, проект: Организация и проведение юбилейного X театрального фестиваля «Премьера одной репетиции».



«На лабораторные эскизы нашего фестиваля мы приглашаем молодых талантливых режиссеров из разных городов России, обсуждаем проблемы

современного театра. От имени театра и наших постоянных зрителей выражаю искреннюю благодарность за поддержку этого фестиваля. Очень хочется, чтобы наш молодой город позиционировался, как город современного искусства», — поделился Виктор Мартынов.



Также гранты получили:

- Елена Сердобова, преподаватель звукорежиссуры в Самарском областном училище культуры, проект: Профессиональная звукозапись лучших хоров и создание CD-диска «Хоры Самарской губернии»;

- индивидуальный предприниматель Ирина Колесникова, проект: Организация бард-проекта «Знай наших!»; Ольга Емельянова, член Союза художников России, проект: Пропаганда и развитие декоративно-прикладного творчества (гобелен и авторская кукла);

- Общественная организация «Самарская областная писательская организация», проект: Издание книги Ивана Ефимовича Никульшина «Баденвайлский марш», руководитель проекта – Председатель правления общественной организации «Самарская областная писательская организация» Александр Громов;

- Георгий Клементьев, Заслуженный артист Российской Федерации, дирижёр Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, проект: Издание учебного пособия «Георгий Клементьев. Введение в профессию дирижёра. Вопросы теории и практики», передает пресс-служба облправительства.