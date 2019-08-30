Виктор Кудряшов поздравил работников нефтегазового комплекса с профессиональным праздником

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В пятницу, 30 августа 2019 года, и.о. первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской областипринял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.В Самарской государственной филармонии в этот день чествовали лучших работников АО «Транснефть-Приволга», дочернего предприятия ПАО «АК «Транснефть». На этой компании, отметившей в прошлом году 65-летие со дня образования, лежит значительная доля ответственности за надежную и безопасную эксплуатацию стратегически важных магистральных нефтепроводов. Объем перекачки нефти по участкам магистральных нефтепроводов АО «Транснефть-Приволга» по итогам прошлого года составил 150 млн. тонн. Это почти треть нефти, добываемой в стране.«Решая стратегические задачи в масштабах страны, «Транснефть-Приволга» вносит огромный вклад в обеспечение экономического развития Самарского региона. Важно отметить, что компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в областной и муниципальные бюджеты. Только в Самарской области сумма уплаченных налогов и сборов за последние пять лет выросла более чем в 2 раза», — сказал Виктор Кудряшов, поздравляя собравшихся в зале нефтяников. Он зачитал поздравительный адрес Губернатора Самарской области. «Этот праздник – дань уважения и признательности нелегкому и самоотверженному труду всех, кто связал свою жизнь с добычей, переработкой и транспортировкой «черного золота». Нефтегазовый комплекс является одной из базовых отраслей экономики нашей великой энергетической державы, основой ее благосостояния и процветания», — говорится в поздравлении Главы региона.Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимали также сотрудники АО «Самаранефтегаз». Этому предприятию принадлежит ключевая роль в развитии нефтехимической отрасли Самарской области. В бюджет региона в 2018 году компания перечислила более 12 млрд. рублей, объем добычи нефти составил 12,5 млн. тонн. «Ваше предприятие – лидер по объему добычи нефти в регионе. В настоящее время доля добываемой компанией нефти составляет более 70%. На протяжении многих лет компания демонстрирует стабильно высокие производственно-экономические показатели, выдавая «на гора» миллионы тонн «чёрного золота». Этот результат достигнут благодаря упорному труду, профессионализму и целеустремленности вашего трудового коллектива», — отметил Виктор Кудряшов.«Уважаемые работники и ветераны акционерного общества «Самаранефтегаз», сердечно благодарю всех вас за прекрасную работу, ответственность, энтузиазм, верность профессии! Желаю вам новых свершений на благо страны и Самарского региона. Крепкого здоровья, удачи, мира и согласия в ваших домах!», — прозвучали со сцены слова из поздравительного адреса губернатора Самарской области.Лучшим работникам предприятий сегодня были вручены Почетные Грамоты и Благодарности Губернатора Самарской области, передает пресс-служба облправительства.