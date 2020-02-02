В Самарской области отметили 77-ю годовщину победы советских войск в Сталинградской битве
2 февраля 2020 16:10
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Сражение стало одним из самых кровопролитных в истории человечества: сотни тысяч раненных и убитых солдат, десятки тысяч – потери среди мирного населения. В судьбоносной битве, которая сняла угрозу захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа, заставила Турцию отказаться от участия во Второй Мировой войне, Японию – от планируемого Сибирского похода, а Румынию, Италию и Венгрию – начать искать варианты выхода из войны, участвовали защитники со всего СССР, в том числе и наши земляки. В их честь сегодня по всей Самарской области проходят памятные мероприятия.
Жители областной столицы возложили цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы.
Губернатор Дмитрий Азаров возложил цветы вместе с ветеранами – участником Сталинградской битвы Сергеем Алёхиным и Героем Советского Союза Владимиром Чудайкиным. Также отдать дань памяти павшим и выразить благодарность ныне живущим героям на площадь пришли главы городов и районов, депутаты губернской и городской Дум, представители партийных и общественных организаций, курсанты и юнармейцы.
«Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сегодня здесь. Спасибо, что вы помните, спасибо, что память о нашей Великой Победе, о великих сражениях передаётся новым поколениям, – обратился к землякам глава региона. – Очень важно, что сегодня курсанты, юнармейцы с нами — в едином строю с победителями, ветеранами. Вечная слава защитникам Отечества, героями-победителям! Вечная память павшим героям!».
По окончании церемонии возложения глава региона, ветераны Великой отечественной и других войн, руководители ветеранских организаций, кадровые военные, которые сейчас стоят на защите Родины, а также юнармейцы за чашкой чая обсудили вопросы военно-патриотического воспитания, сохранения исторической памяти и проведение Года памяти и славы на территории Самарской области.
«Мы совсем недавно обсуждали, какие меры поддержки ветеранов нужно дополнительно принять, какие мероприятия провести в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наметили целый ряд важных и добрых дел. Думаю, сегодня тоже эту тему обязательно обсудим», – обратился Дмитрий Азаров к собеседникам. Отдельно Глава региона поблагодарил участника Сталинградской битвы Сергея Алёхина за участие в церемонии возложения и рассказ об одной из самых значимых битв в истории Великой Отечественной войны. «Сергей Сергеевич, очень важно было, в первую очередь ребятам, услышать от участника битвы о том, как это было. Знаю, что у вас есть желание побывать на полях великого сражения, поэтому хочу вам вручить сертификат на поездку в Волгоград в любое удобное для вас время».
Юнармейцы также высказали слова благодарности в адрес героев и отметили, что ветераны являются для нынешних мальчишек и девчонок настоящими примерами для подражания. Ребята-юнармецы из школы №132 рассказали, что в рядах организации только в их школе стоят 180 человек. Каждый из них принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, в том числе Параде Победы и Параде Памяти. Юнармейцы подчеркнули, что по окончании школы свяжут свою судьбу со служением Отечеству: многие готовятся к поступлению в военные вузы, на службу в ряды российской армии, либо на военные кафедры при университетах.
Особое внимание во время беседы было уделено сохранению исторической памяти, правды о роли советского союза во Второй Мировой войне. Старшее поколение подчеркнуло, что, к сожалению, сейчас очень многие факты пытаются исказить, переписав тем самым историю. Именно поэтому крайне важно черпать информацию из проверенных источников. «Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал о том, что мы открываем все военные архивы, формируем специальные возможности для всенародного доступа к этим архивам людям с разных стран мира на разных языках, потому что это и есть правда истории, – отметил Дмитрий Азаров. – Нужно не только заглядывать в интернет, где много противоречивой информации, необходимо знать историю по учебникам, архивным документам, по воспоминаниям ветеранов, это крайне важно».
Глава региона напомнил, что сейчас ведется большая работа по сохранению исторической правды на самом высоком уровне. К примеру, Государственная Дума сейчас рассматривает законопроект, выдвинутый Президентом, о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести». По поручению губернатора в регионе развернута большая работа по научно-историческому обоснованию вклада Куйбышева в Великую Победу, для того, чтобы наша «Запасная столица» одной из первых получила этот статус. Руководители ветеранских организаций рассказали, что накануне провели собрание комитета, на котором все единогласно поддержали эту инициативу. «Все структуры ветеранских организаций поддерживают идею о том, чтобы нашему городу — Самаре — дали заслуженное звание «Город трудовой доблести». Самара должна быть первой!», – сказали ветераны. Они отмети, что уже начали работу по сбору подписей и предложили молодому поколению тоже принять участие в этой работе.
В завершении встречи молодые самарцы искренне поблагодарили ветеранов за их великий подвиг, за возможность жить под мирным небом в свободной стране. А герои дали мальчишкам свой наказ: «Упорно учиться, быть порядочными и честными людьми, любить Отечество и никогда не страшиться трудностей», передает пресс-служба облправительства.
Фото: sgpress.ru
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