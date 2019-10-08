Победителям конкурса «Достояние губернии-2019» вручены награды

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Сегодня,, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса компаний. Участников и победителей от имени губернатора Самарской областиприветствовал первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской областиОбщественная палата Самарской области и Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» при поддержке областного правительства в третий раз провели конкурс, участие в котором могла принять любая организация, осуществляющая свою деятельность в нашем регионе не менее 3 лет, сочетающая в себе высокую рентабельность и динамичное развитие.Интерес к конкурсу ежегодно растёт, что подтверждает прогрессирующее количество его участников. Если в первом конкурсе было подано 156 заявок, то в этом году более 230.Экспертный совет выбрал 3х финалистов в каждой из 7 номинаций: «Промышленность», «Агропромышленный комплекс», «Предпринимательство. Малый и средний бизнес», «Торговая марка», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния», «Бренд региона». Сегодня были названы имена 21 компании, вышедшей в финал, из которых 7 получили заветную статуэтку и статус «ДОСТОЯНИЕ ГУБЕРНИИ-2019».«Достояние губернии» — конкурс молодой, но уже сумевший заинтересовать и объединить крупных производителей, людей, занимающихся собственным делом, представителей науки, образования, медицины, агросектора и туризма. Он нацелен на повышение инвестиционной привлекательности региона, привлечение внимания российского бизнеса к деятельности компаний, работающих на местном рынке. Отрадно, что с помощью этого конкурса достойную оценку своего труда получают предприятия, известные и уважаемые не только у нас в регионе, но и за его пределами. А компании, пусть и с небогатой историей, но динамично развивающиеся и имеющие амбициозные планы, могут заявить и рассказать о себе», — подчеркнул Виктор Кудряшов. Он вручил приз победителю в номинации «Бренд региона» АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» и пожелал всем участникам конкурса движения вперёд и новых достижений на благо Самарской области и её жителей.Специальный приз от Общественной палаты Самарской области в номинации «Бренд региона» получил скорый фирменный поезд №9/10 «Жигули» Куйбышевской железной дороги.Победителями в номинации «Гостеприимная губерния» стал фестиваль народных традиций «Жигулёвская вишня», «Промышленность» — АО «ТЯЖМАШ», «Торговая марка» — Соки и нектары «Волжский Посад» (Фирма «Нектар»), «Агропромышленный комплекс» — молочный комплекс «РАДНА» (с. Беловка, м.р.Богатовский), «Предпринимательство. Малый и средний бизнес» — АО «Магистраль», «Здоровье и красота» — реабилитационный центр «Ариадна» (г.о. Тольятти) и Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн.Один из главных организаторов конкурса — Телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» — в этом году отмечает 10-летие своей деятельности. И со сцены Самарского театра оперы и балеты сегодня звучали слова поздравлений и в её адрес.Благодаря телевидению, радио, а также онлайн на сайте «Губернии» ежедневно более 3 миллионов человек имеют возможность получать оперативную и достоверную информацию, познавательно проводить свой досуг. Контент и телеканала, и радио «Губерния» на 100% программируется в Самаре. В эфире телеканала — 80% отечественного контента: новости (12 выпусков ежедневно по будням), аналитика, культура, спортивное и развлекательное вещание, просветительские и документальные проекты, художественные фильмы и популярные телесериалы. Более 50 программ собственного производства.О профессиональном признании, высоком качестве производимых программ «Губернии» говорят многочисленные награды и призы региональных, федеральных и международных конкурсов.Как свидетельствуют опросы общественного мнения, проведенные ВЦИОМ, ТРК «Губерния» имеет высокие показатели телесмотрения и доверия зрителей.«В основе успеха телекомпании лежит слаженная, компетентная работа всего коллектива – команды профессионалов, которых отличает талант, активная гражданская позиция, патриотизм и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей. Уверен, что и впредь вы будете достойными продолжателями лучших традиций отечественной журналистики», — поздравил коллектив компании Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.