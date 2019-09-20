Мария Феофанова, актриса театра «СамАрт»: "Для меня очень важно, что губернатор и его команда уделяют внимание развитию культуры"
20 сентября 2019 21:39
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Актриса театра "СамАрт" Мария Феофанова уверена, что обновленная стратегия развития региона будет способствовать еще большему преображению Самары и Самарской области:
- Для меня очень важно, что губернатор и его команда уделяют внимание развитию культуры. Благодаря поддержке областных властей мы, наконец, открыли новую сцену театра СамАрт. Кроме того, для жителей губернии проводится масса праздников, творческих мероприятий. За последние годы они стали более профессиональными и молодежными. Еще для меня как для жителя региона очень важно, что мой родной город Самара преображается. Были опасения, что после чемпионата мира развитие городской инфраструктуры прекратиться. Но нет: продолжается ремонт улиц, появляются скверы, игровые площадки, где можно провести время с семьей. Для меня очень важно не только любить свой край, но и гордиться им. Сегодня я без всяких сомнений могу пригласить в гости друзей из другого города и даже другой страны. И они также, как я будут удивляться и восхищаться красотой нашей Самары.
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