Самара вошла в шорт-лист Министерства энергетики РФ

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Вспомнили и про Самарскую область, ведь сразу три крупнейших города региона вошли в список муниципалитетов с высоким износом тепловых сетей – Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. Решением этой проблемы в самое ближайшее время может стать новая модель рынка тепла.Список городов, где проблема износа тепловых сетей стоит особенно остро, составлен рабочей группой «Энергетика» Государственного совета РФ. Высокий процент повреждаемость, наличие бесхозяйных коммуникаций, отсутствие инвестиционных источников для кардинального перелома ситуации – вот критерии, по которым российские эксперты формировали свой рейтинг муниципалитетов. Неудивительно, что в нем оказалась Самара – лидер Поволжья по протяженности бесхозяйных теплосетей. Не самые радужные перспективы, как оказалось, и у Тольятти и Новокуйбышевска.Дело в том, что нынешний уровень финансирования позволяет проводить замену не более 2% от общей протяженности теплосетей в этих трех городах. И это притом, что для обновления системы централизованного теплоснабжения требуется ежегодная замена не менее 4%. А это значит, что, например, в Самаре уже через 10 лет практически вся система городского теплоснабжения придет в негодность. Учитывая, что сети Тольятти и Новокуйбышевска немного «моложе», их коммунальный коллапс настигнет чуть позже.Как рассказал депутатам Госдумы РФ министр энергетики России, решением вопроса может стать переход на новую модель рынка тепла. Главное достоинство новой модели – возможность привлечь инвестиции в отрасль и переломить тенденцию на ветшание инфраструктуры. «Для повышения надежности и развития отрасли теплоснабжения при вашей поддержке был принят Федеральный закон, создающий стабильные, долгосрочные и прозрачные условия для привлечения инвестиций в отрасль. Ожидаемый совокупный объем инвестиций, по нашим оценкам, может составить порядка 150 млрд руб.», - отметил министр.Так, например, в Самаре переход на новую модель рынка тепла, которую еще называют «альт-котельной», позволит уже в летнюю ремонтную кампанию 2020 года увеличить финансовые вложения в обновление тепловых сетей Самары с 840 млн рублей до 2,1 млрд рублей. Финансирование перекладок теплосетей в Новокуйбышевске повысится с 77 млн до 205 млн рублей, в Тольятти – с 91 млн до 383 млн рублей. А в целом в ближайшие 10 лет Самарский регион сможет привлечь около 50 млрд рублей, которые будут направлены на обновление тепловых сетей.Александр Новак отметил, что к новой модели рынка теплоснабжения уже перешли 4 муниципалитета. Помимо городов Самарской области вопрос перехода в приоритетном порядке прорабатывается еще в 22 городах.