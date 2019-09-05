Ростелеком планирует запустить технологию оплаты покупок по изображению лица
5 сентября 2019 23:54
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Для операций до 1000 руб. карта не понадобится. Достаточно будет идентификации по лицу. При платежах на большие суммы придётся ввести пин-код.
Чтобы расплачиваться при помощи лица, нужно добавить свою фотографию в Единую биометрическую систему (ЕБС). Сдать изображения можно в отделениях большинства российских банков.
По данным Центробанка, за год в систему внесли 20 тысяч лиц.
Представитель Ростелекома заявил, что использование биометрии существенно ускоряет процесс оплаты. Однако он учитывал «полный цикл оплаты клиента в магазине». Сюда входит поиск карты в кошельке или активация Apple Pay на телефоне.
При онлайн-покупках оплата тоже происходит быстрее: пользователю надо посмотреть в камеру и продиктовать пятизначный код. Реквизиты карты вводить не надо.
Пока что данные ЕБС нельзя использовать для оплаты в магазинах. Но Центробанк рассчитывает, что этой осенью Госдума примет все необходимые поправки в закон.
Фото: iphones.ru
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