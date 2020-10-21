Расширенные санкции против Nord Stream 2 затронут более 120 компаний Европы

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Расширенные санкции в отношении проекта "Северный поток - 2", о которых недавно сообщил Минфин США, затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании - оператора проекта.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток - 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов. Если они будут введены, санкции напрямую затронут свыше 120 компаний из более чем 12 стран Европы", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

В то же время оператор не стал комментировать потенциальные последствия новых санкций для компаний, участвующих в проекте. Вместе с тем в Nord Stream 2 AG выразили надежу на "скорейший ввод газопровода в эксплуатацию", так как это соответствует интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, "содействует выполнению ей обязательств по сохранению климата и способствует экономическому процветанию европейских потребителей".

О санкциях

На этой неделе Госдепартамент США опубликовал пояснение, в котором говорится, что санкции Вашингтона против газопровода "Северный поток - 2" могут затронуть компании, предоставляющие услуги или финансирование для судов, участвующих в проекте. Участники проекта неоднократно заявляли, что газопровод будет достроен.

4 июня республиканцы внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении "Северного потока - 2". Как отмечала пресс-служба одного из авторов инициативы, документ "уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы" и направлен на то, чтобы помешать завершению строительства газопровода. В Германии подвергли резкой критике планы расширения санкций против проекта. Ранее госсекретарь Майкл Помпео сообщил журналистам, что американское внешнеполитическое ведомство включит "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под действие закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Документ был принят в США в 2017 г., он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

О проекте

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 94%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 г. из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт/ТАСС