Операторы предложили использовать мобильный номер вместо паспорта

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С помощью этой технологии владельцы электронных паспортов смогут авторизоваться в привязанном к паспорту мобильном приложении и на порталах госуслуг с помощью собственного телефонного номера.В разработке внедрения данной технологии участвуют все сотовые операторы России. За идентификацию пользователя будет отвечать специальный программный компонент, встроенный в сим-карту. Так что, теоретически, подтвердить свою личность можно будет как со смартфона, так и с обычной кнопочной «звонилки».При использовании электронного паспорта, к примеру, для получения доступа к электронным госуслугам, на телефон будет приходить запрос на подтверждение личности. Именно за этот процесс отвечает технология Mobile ID.В случае потери или кражи электронного паспорта, можно будет аннулировать его удалённо, также используя мобильное приложение.Представители «Вымпелкома» сообщили, что технология идентификации по мобильному номеру уже работает в сети Билайна.Замена паспорта на сотовый номер уже повсеместно распространена в Китае, где абоненты могут даже совершать финансовые операции и денежные переводы с помощью лишь мобильного телефона и сим-карты.Электронные паспорта начнут выдавать уже в 2020 году. Это будет пластиковая карта с NFC-чипом, QR-кодом и голографической защитой. Электронный паспорт будет привязан к мобильному приложению «с криптозащитой».Фото: