Финская компания Neste решила продать свою сеть заправок в России «Татнефти»

73

Завершение продажи должно быть одобрено российскими антимонопольными органами. Компании ожидают, что это произойдет к концу 2019 года.В соответствии с отдельным соглашением между компаниями после купли-продажи рознично-сбытовая сеть будет продолжать функционировать под брендом Neste до пяти лет. Стоимость сделки стороны не раскрывают.Президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер объяснил решение продать бизнес стремлением сосредоточиться на стратегических целях компании, а именно на планах стать «мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла».В Neste также отметили, что намерены сосредоточиться на развитии собственного бизнеса в Финляндии и в странах Балтии, где у компании более 1 тыс. АЗС и есть планы по поставкам возобновляемого дизельного топлива с собственных нефтеперерабатывающих заводов.Сеть АЗС «Татнефти» входит в пятерку крупнейших российских сетей с более чем 600 собственными автозаправочными станциями.Вице-президент Российского топливного союза и гендиректор Уфаойл Ринат Фаттахов оценил стоимость каждой проданной «Татнефти» АЗС финской компании в сумму от 150 млн руб., а общую стоимость сделки — в 11 млрд руб. «Neste, видимо, перестала видеть перспективы развития на российском рынке. А «Татнефть» получила возможность расширения сбыта бензина собственного производства: она увеличила его выпуск после модернизации «ТАНЕКО», — полагает эксперт. Он также указывает, что покупателю в будущем предстоит вложиться в ребрендинг сети.Neste уходит с российского рынка на фоне падения маржинальности розничного бизнеса из-за изменения коньюнктуры и заморозки цен на топливо. Особенно тяжелой была ситуация летом прошлого года, когда правительство заморозило розничные цены, но не оптовые и в некоторых регионах владельцам АЗС пришлось работать в убыток. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов тогда предупредил правительство о будущем банкротстве компаний и предложил государству выкупить этот бизнес у заправщиков.Осенью прошлого года ситуация выровнялась: правительство стало регулировать и оптовые цены, и зимой—весной маржа у владельцев АЗС доходила до 25%. Этим летом маржинальность бизнеса снова упала, в некоторых случаях владельцы заправок работают «в ноль». По мнению аналитиков, такое падение доходности — ежегодный сезонный фактор, но владельцы независимых сетей АЗС написали первому вице-премьеру Антону Силуанову, что весь топливный бизнес в России попал «в регуляторные тиски», находится в кризисе и обречен на деградацию.В ноябре 2018 года правительство России заключило с крупными нефтяными компаниями соглашения о заморозке цен на бензин и дизтопливо на заправках до конца года из-за резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо.В соответствии с этими соглашениями с начала 2019 года компании могли увеличивать цены на АЗС лишь на 1,7% из-за роста НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля в пределах инфляции — на 4,7–5,2% на конец года (прогноз ЦБ). В конце марта 2019 года правительство и нефтяники продлили соглашения еще на три месяца, до 1 июля, после чего соглашение продлять не стали, на словах договорившись о росте цен на бензин не выше инфляции.С января 2019 года правительство также должно было компенсировать крупнейшим компаниям 60% потенциальной недополученной прибыли: нефтяники жаловались, что поставлять нефтепродукты на внутренний рынок при текущих ценах на экспорт им невыгодно.Однако в первом квартале 2019 года демпфер сработал неправильно: вместо субсидий нефтяникам пришлось самим доплатить в бюджет. Теперь правительство планирует изменить формулу расчета демпфера, увеличив субсидии нефтяникам.