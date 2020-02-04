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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Вертикаль» в Самаре хотят продать с торгов

4 февраля 2020 10:53
103
Вертикаль в Самаре хотят продать с торгов
Стоимость объекта составляет порядка 1,5-1,7 млрд рублей.

16 января 2020 года НБ «Траст» подал иск о банкротстве ООО «Вертикаль». ООО «Вертикаль» — оператор одноименного торгово-офисного центра.

ТОЦ «Вертикаль» — одно из самых высоких зданий Самары. Объект строился бывшими бенефициарами «Росската». Офисная часть здания была запущена в эксплуатацию в 2009 году. Торговый центр «Сила спорта» заработал в 2011 году. Общая площадь объекта составляет около 42 тыс. кв. м.

В конце прошлого года «Вертикаль» перешла под контроль завода «Росскат», принадлежащего банку «Траст». Однако до последнего времени центр управлялся бывшими владельцами, близкими экс-бенефициарам «Банка АВБ». «Банк «Траст» подал иск о банкротстве «Вертикали» в связи с тем, что компания не исполняла свои долговые обязательства. Банк обратился в суд в целях взыскания долга в размере 2,5 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе кредитной организации».

Результатом банкротства «Вертикали» станет реализация торгово-офисного центра с торгов. По оценкам руководителя группы «Визит» Михаила Минаева, стоимость объекта составляет порядка 1,5-1,7 млрд рублей, пишет «СО» ОНЛАЙН.

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Комментарии


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